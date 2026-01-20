Головна Гроші Бізнес
Виробники продуктів харчування будуть зі світлом: Свириденко зробила заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Виробники продуктів харчування будуть зі світлом: Свириденко зробила заяву
Премʼєрка звернулася до торгових мереж із закликом надавати перевагу українським продуктам харчування
фото: Юлія Свириденко

Глава уряду запевнила, що держава невідкладно реагуватиме на всі запити бізнесу про допомогу

Виробники продуктів харчування будуть забезпечені світлом у разі раптових відключень. Глава уряду Юлія Свириденко доручила ДСНС невідкладно опрацювати можливість короткотермінового заживлення підприємств, які виробляють базові продукти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку.

Свириденко наголосила, що Міністерство економіки відповідає за координацію роботи з виробниками та торговими мережами. На базі відомства діє спеціальний штаб, роботу якого спрямовують Олексій Соболев і Тарас Висоцький.

Прем’єрка запевнила, що на всі запити бізнесу щодо допомоги держава реагуватиме невідкладно. Крім того, ДСНС посилить координацію з виробниками в регіонах для формування оперативних резервів продовольства, зокрема на випадок розгортання пунктів харчування.

Глава уряду доручила Міненерго та НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) забезпечити приєднання і запуск генеруючих установок, які вже є у виробників продуктів харчування, але досі не введені в експлуатацію. За її словами, уряд ухвалив усі необхідні рішення, щоб прискорити цей процес.

Свириденко також звернулася до торгових мереж із закликом надавати перевагу українським продуктам харчування. Вона підкреслила, що це питання загальної економічної стійкості країни. Мінекономіки опрацьовує додаткові заходи підтримки українських виробників у цьому напрямку.

«Станом на зараз наявного продовольства в Україні достатньо. Потужності виробників перевищують внутрішнє споживання. Ситуація контрольована», – каже вона.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що 18 країн допомогли Україні з енергетичним обладнанням на тлі вкрай складної ситуації з електропостачанням після російських ударів.

До слова, з жовтня 2025 року Російська Федерація пошкодила 8,5 ГВт генеруючих потужностей України, зокрема тепло- та гідроенергостанції.

Теги: бізнес їжа Юлія Свириденко відключення відключення світла

