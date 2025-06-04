Названо банк, прибутковий податок якого за рік зріс у 84 рази

Загалом податок на прибуток після коригування збільшився у 22 банків

Сукупний прибуток українських банків до оподаткування за 2024 рік склав 186,8 млрд грн. Прибуток після оподаткування знизився на 12,8 млрд грн (12%) – до 90,9 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Причиною зменшення прибутків банків є суттєве донарахування податку на прибуток, який у підсумку зріс на 15% та сягнув 95,9 млрд грн. Відповідно, податок «з’їсть» 51% від прибутку. До порівняння, у 2023 році цей показник становив 48%, а у 2022 – лише 25%.

Зазначається, що 93% усіх донарахувань припало на державні банки – це 11,78 млрд грн додаткових податків. Найбільше сплатив Ощадбанк: податок на прибуток після коригування збільшився у 2,5 раза – з 4,3 до 10,66 млрд грн (+6,36 млрд грн).

Тим часом Укрексімбанк додатково сплатив 2,94 млрд грн – його податок зріс у 15 разів. Сенс Банк (колишній Альфа-Банк) — у 58 разів, до 1,97 млрд грн (+1,94 млрд грн). Єдиним держбанком, де податок зменшився, став Укргазбанк: −455 млн грн.

Як зріс податок на прибуток банків після коригування інфорграфіка: «Опендатабот»

Банкам з іноземним капіталом донарахували загалом лише 118,57 млн грн. Водночас банкам з приватним капіталом донарахували 1,34 млрд грн, найбільше – А-Банку (+541 млн грн), банку «Південний» (+308 млн грн) та «МТБ» (+225 млн грн). Найбільше ж податок на прибуток після коригування зріс в Українського банку реконструкції та розвитку – у 84 рази: з 247 тис. грн до 20,76 млн грн.

Загалом податок на прибуток після коригування збільшився у 22 банків – на 12,7 млрд грн. Водночас у 12 банків він зменшився на 513,4 млн грн (88,8% з яких припало на Укргазбанк). У результаті сума податку перевищила чистий прибуток банків на 5 млрд грн.

Причиною таких змін стала нова податкова норма. У 2024 році банки розраховували податок на прибуток за ставкою 25% та мали право враховувати у зменшення фінансового результату до оподаткування збитки минулих податкових (звітних) років. Але після набрання чинності закону №4015-IX ставка зросла до 50%, а банки були позбавлені права враховувати збитки минулих періодів, тому податки до сплати також перерахувались.

Нагадаємо, в Україні з-поміж 61 банківської установи, 26 мають іноземних співвласників, а сім контролюється державою. За даними НБУ, на початок лютого активи чинних банків склали 3,4 трлн грн. За 2024 рік доходи банків сягнули 507,3 млрд грн, а за січень 2025 року – 45,6 млрд грн.

Більшість банків зареєстровані у Києві (46), чотири – на Львівщині, три – у Дніпропетровській області, по два банки – у Запорізькій, Одеській та Чернігівській області. У Харківській та Полтавській області зареєстровано по одному банку.

Сукупний розмір статутних капіталів всіх наявних українських банків складає 408,5 млрд грн.

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