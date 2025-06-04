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Названо банк, прибутковий податок якого за рік зріс у 84 рази

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Названо банк, прибутковий податок якого за рік зріс у 84 рази
Більша частина усіх донарахувань припала на державні банки
фото з відкритих джерел

Загалом податок на прибуток після коригування збільшився у 22 банків

Сукупний прибуток українських банків до оподаткування за 2024 рік склав 186,8 млрд грн. Прибуток після оподаткування знизився на 12,8 млрд грн (12%) – до 90,9 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Причиною зменшення прибутків банків є суттєве донарахування податку на прибуток, який у підсумку зріс на 15% та сягнув 95,9 млрд грн. Відповідно, податок «з’їсть» 51% від прибутку. До порівняння, у 2023 році цей показник становив 48%, а у 2022 – лише 25%.

Зазначається, що 93% усіх донарахувань припало на державні банки – це 11,78 млрд грн додаткових податків. Найбільше сплатив Ощадбанк: податок на прибуток після коригування збільшився у 2,5 раза – з 4,3 до 10,66 млрд грн (+6,36 млрд грн).

Тим часом Укрексімбанк додатково сплатив 2,94 млрд грн – його податок зріс у 15 разів. Сенс Банк (колишній Альфа-Банк) — у 58 разів, до 1,97 млрд грн (+1,94 млрд грн). Єдиним держбанком, де податок зменшився, став Укргазбанк: −455 млн грн.

Як зріс податок на прибуток банків після коригування
Як зріс податок на прибуток банків після коригування
інфорграфіка: «Опендатабот»

Банкам з іноземним капіталом донарахували загалом лише 118,57 млн грн. Водночас банкам з приватним капіталом донарахували 1,34 млрд грн, найбільше – А-Банку (+541 млн грн), банку «Південний» (+308 млн грн) та «МТБ» (+225 млн грн). Найбільше ж податок на прибуток після коригування зріс в Українського банку реконструкції та розвитку – у 84 рази: з 247 тис. грн до 20,76 млн грн.

Загалом податок на прибуток після коригування збільшився у 22 банків – на 12,7 млрд грн. Водночас у 12 банків він зменшився на 513,4 млн грн (88,8% з яких припало на Укргазбанк). У результаті сума податку перевищила чистий прибуток банків на 5 млрд грн.

Причиною таких змін стала нова податкова норма. У 2024 році банки розраховували податок на прибуток за ставкою 25% та мали право враховувати у зменшення фінансового результату до оподаткування збитки минулих податкових (звітних) років. Але після набрання чинності закону №4015-IX ставка зросла до 50%, а банки були позбавлені права враховувати збитки минулих періодів, тому податки до сплати також перерахувались.

Нагадаємо, в Україні з-поміж 61 банківської установи, 26 мають іноземних співвласників, а сім контролюється державою. За даними НБУ, на початок лютого активи чинних банків склали 3,4 трлн грн. За 2024 рік доходи банків сягнули 507,3 млрд грн, а за січень 2025 року – 45,6 млрд грн.

Більшість банків зареєстровані у Києві (46), чотири – на Львівщині, три – у Дніпропетровській області, по два банки – у Запорізькій, Одеській та Чернігівській області. У Харківській та Полтавській області зареєстровано по одному банку.

Сукупний розмір статутних капіталів всіх наявних українських банків складає 408,5 млрд грн.

Як повідомлялося, польський фінансовий холдинг Getin Holding SA продав 100% акцій Ідея Банку кіпрській компанії Alkemi Limited. Вона належить українському бізнесмену Сергію Тігіпку.

До слова, Національний банк визнав ділову репутацію пʼятого президента та народного депутата Петра Порошенка небездоганною. Причиною цьому стали раніше застосовані санкції.

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Теги: банк

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