Окупанти на Донбасі з початку доби не порушували перемир’я



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28 липня в районі населеного пункту Шуми було зафіксовано одну ворожу провокацію, проте обстріл не був прицільним і у відповідь українські військові не відкривали вогонь

Наші підрозділи продовжують утримувати лінію оборони та у разі загрози життю готові надати адекватну відповідь окупантам, - речник

Російські окупаційні війська від початку доби 29 липня не обстрілювали позиції Об’єднаних сил.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«За наявною інформацією, станом на 12.00 поточної доби, фактів порушення режиму припинення вогню не було. Наші підрозділи продовжують надійно утримувати лінію оборони та у разі загрози життю і здоров’ю військовослужбовців готові надати адекватну відповідь», - повідомив речник.

Шаравара нагадав, що 28 липня в районі населеного пункту Шуми було зафіксовано одну ворожу провокацію з використанням підствольного гранатомета. Обстріл не був прицільним та мав провокативний характер, тому вогонь у відповідь українські військові не відкривали.

Також за словами речника, військові медики, задіяні до проведення операції, продовжують надавати медичну допомогу жителям, які проживають у населених пунктах поблизу лінії розмежування.

За інформацією штабу ООС, за допомогою до військового медичного персоналу щоденно звертається близько 100 людей з населених пунктів Донбасу.

Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Упродовж 27 липня на Донбасі: бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я».

Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі.

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