Виїзд депутатів за кордон. Свириденко прокоментувала рішення суду

За словами глави уряду, Кабмін поки нічого не планує змінювати в постанові поки не побачить повне рішення

Суд визнав незаконною постанову Кабміну, яка встановлювала індивідуальний порядок виїзду депутатів та посадовців за кордон

Кабінет міністрів очікує на оприлюднення повного рішення суду у справі про обмеження виїзду депутатів за кордон під час воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду Юлію Свириденко.

Нещодавно Шостий апеляційний адміністративний суд визнав незаконною постанову Кабміну, яка встановлювала індивідуальний порядок виїзду депутатів та посадовців за кордон. Рішення ухвалене за позовом лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка.

Коментуючи висновок суду, Свириденко зазначила, що уряд поки нічого не планує змінювати поки не побачить повне рішення. «З короткої версії рішення суду дійсно відомо, що суд частково задовольнив позов і визнав незаконним пункт 21.4 правил перетинання державного кордону громадянам України, тих самих, які були затверджені постановою уряду, про які ви сказали», – зазначила Свириденко, відповідаючи на запитання депутата під час години запитань до уряду.

Премʼєрка наголосила, що суд не зобов'язав уряд приймати нову постанову замість скасованого пункту. І уряд ще не отримав повного тексту, тому не може офіційно реагувати до його оприлюднення.

«За законом, норма, яку суд визнав не чинною, припиняє діяти з моменту набрання рішенням суду законної сили. Ми будемо діяти в межах чинного законодавства. Лише після отримання повного тексту судового рішення. Ми будемо ухвалювати зважене рішення щодо подальших дій», – додала Свириденко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс зміни до правил перетину державного кордону для жінок-депутатів місцевих рад. Відтепер такі посадовиці можуть перетинати державний кордон під час воєнного стану.