Путін доручив Шойгу до жовтня зупинити український контрнаступ – ISW

Російське військове командування може віддавати накази про безперервні контратаки в надії довести український наступ до кульмінації

Окупанти мають зупинити український контрнаступ безперервними атаками, навіть ціною великих втрат

Російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу до початку жовтня поліпшити ситуацію на фронті, зупинити український контрнаступ та повернути російським військам ініціативу для початку наступальної операції. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики посилаються на інформацію від інсайдерів, які говорять, що російське військове командування може віддавати накази про безперервні контратаки в надії довести український наступ до кульмінації, навіть ціною великих втрат.

«Інститут вже спостерігав випадки, коли російське міноборони, побоюючись неминучої втрати прихильності Путіна, прибирало командирів, які давали негативні оцінки війні. Або коли, російські війська розпочали невдалий наступ на Вугледар у лютому 2023 року, щоб підірвати внутрішньоросійський інформаційний ефект від успіхів групи «Вагнера» в Бахмуті», – додали в ISW.

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Нагадаємо, за інформацією аналітиків українські захисники в ході контрнаступальних дій зможуть досягти на південній лінії фронту значного оперативного прориву.

До слова, українські сили продовжували контрнаступальні операції на південному фланзі Бахмута і, як повідомляється, змусили російські війська відступити за залізничну лінію на схід від Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута).