В окупованому Бердянську пролунали вибухи

Наразі невідомо, в якому саме районі окупованого Бердянська чули вибухи

Наразі інформації про причини вибухів немає

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області ввечері у вівторок, 29 серпня, пролунали потужні вибухи. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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«Гаряче у «глибокому тилу». Мешканці поки що окупованого Бердянська повідомляють про потужні вибухи», – написав мер Мелітополя.

Наразі інформації про причини вибухів немає. Також невідомо, в якому саме районі окупованого Бердянська чули вибухи.

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Раніше повідомлялося, що 12 серпня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області сталася «бавовна». Після вибухів у небо піднявся стовп диму.

Нагадаємо, триває 552-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав п’ять ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.