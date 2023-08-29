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В окупованому Бердянську пролунали вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Бердянську пролунали вибухи
Наразі невідомо, в якому саме районі окупованого Бердянська чули вибухи
фото ілюстративне

Наразі інформації про причини вибухів немає

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області ввечері у вівторок, 29 серпня, пролунали потужні вибухи. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«Гаряче у «глибокому тилу». Мешканці поки що окупованого Бердянська повідомляють про потужні вибухи», – написав мер Мелітополя.

В окупованому Бердянську пролунали вибухи фото 1

Наразі інформації про причини вибухів немає. Також невідомо, в якому саме районі окупованого Бердянська чули вибухи.

Раніше повідомлялося, що 12 серпня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області сталася «бавовна». Після вибухів у небо піднявся стовп диму. 

Нагадаємо, триває 552-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав п’ять ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив  48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: інфраструктура населення Іван Федоров Бердянськ війна

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