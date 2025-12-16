Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Зеленський підтвердив: наступний раунд переговорів з американцями пройде у США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський підтвердив: наступний раунд переговорів з американцями пройде у США
Найближчим часом пройдуть переговори у США української та американської делегацій
фото з відкритих джерел

Американські переговірники проведуть консультації з росіянами та Трампом після переговорів у Берліні

Президент України Володимир Зеленський відповів на питання журналістів про наступні кроки переговорів щодо мирного врегулювання війни, передає «Главком».

Президент зазначив, що американські представники проведуть консультації з росіянами після переговорів, що пройшли 14 та 15 грудня у Берліні. Згодом переговірники США проведуть зустріч з президентом Дональдом Трампом.

«Після цього наші команди зустрінуться в США найближчим часом. Думаю може навіть на вихідних. Далі після цієї зустрічі буде видно. Будемо думати про зустріч на рівні лідерів, принаймні з президентом США» , – розповів президент.

Раніше повідомлялось, що найближчими вихідними в Маямі пройдуть переговори делегацій США та України, щоб ще раз обговорити та узгодити деталі мирної угоди між Києвом і Москвою. 

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський оцінив переговори з представниками США як продуктивні та підкреслив важливість гідного миру для України. Про це він сказав під час закриття німецько-українського бізнес-форуму в Берліні в понеділок, 15 грудня.

Також Зеленський заявив, що найближчі дні можуть суттєво вплинути на процес наближення миру в Україні, підкресливши важливість гарантій безпеки та обговорень щодо територій із США.

Варто зазначити, що 14 та 15 грудня представники США та України провели серйозні переговори, на яких обговорили мирний план з 20 пунктів, економічні питання та інші важливі аспекти. Спеціальний представник президента США Стів Віткофф повідомив, що під час зустрічі «було досягнуто значного прогресу».

Читайте також:

Теги: США переговори Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пєсков стверджує, що наразі немає офіційної інформації щодо достовірності пунктів опублікованого плану завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
21 листопада, 10:28
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та державний секретар США Марко Рубіо після переговорів у Женеві
Reuters: На переговорах США та України не були вирішені ключові питання гарантій безпеки
24 листопада, 01:59
Дональд Трамп заявив, що Сі Цзіньпін є великим лідером
Сі Цзіньпін провів переговори з Трампом
24 листопада, 17:11
Путін та Трамп на саміті на Алясці 15 серпня
Росія використовує просування на фронті для тиску на Трампа, але є нюанс – NBC
25 листопада, 05:36
На думку Стубба, ЄС навряд чи зможе відкрити прямий канал комунікації з Путіном найближчим часом
Президент Фінляндії пояснив, чому зірвалася зустріч Трампа і Путіна в Будапешті
16 листопада, 15:49
В Анкарі відбулася зустріч Зеленського та Ердогана
Президент назвав, хто має силу зупинити війну між Україною та РФ
19 листопада, 21:35
Гнатов увійшов у склад делегації для участі у переговорному процесі
Начальник Генштабу повідомив, чи йшлося про скорочення ЗСУ на переговорах у Женеві
26 листопада, 08:36
Потяг прибуває до зруйнованого вокзалу у Фастові
Рух поїздів через Фастів після нічного удару по вокзалу відновлено (відео)
6 грудня, 14:13
Чи готова Росія до компромісу? Зеленський дав свій прогноз
Чи готова Росія до компромісу? Зеленський дав свій прогноз
14 грудня, 12:38

Суспільство

Зеленський підтримав ідею «різдвяного перемир'я» на фронті
Зеленський підтримав ідею «різдвяного перемир'я» на фронті
Президент відповів, чи запланована зустріч з Трампом
Президент відповів, чи запланована зустріч з Трампом
Зеленський підтвердив: наступний раунд переговорів з американцями пройде у США
Зеленський підтвердив: наступний раунд переговорів з американцями пройде у США
Зеленський повідомив, у яких питаннях мирної угоди є розбіжності
Зеленський повідомив, у яких питаннях мирної угоди є розбіжності
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
У Житомирі працівники РАЦСу не дозволили чоловікові одружитися: що сталося
У Житомирі працівники РАЦСу не дозволили чоловікові одружитися: що сталося

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua