Зеленський підтвердив: наступний раунд переговорів з американцями пройде у США

Американські переговірники проведуть консультації з росіянами та Трампом після переговорів у Берліні

Президент України Володимир Зеленський відповів на питання журналістів про наступні кроки переговорів щодо мирного врегулювання війни, передає «Главком».

Президент зазначив, що американські представники проведуть консультації з росіянами після переговорів, що пройшли 14 та 15 грудня у Берліні. Згодом переговірники США проведуть зустріч з президентом Дональдом Трампом.

«Після цього наші команди зустрінуться в США найближчим часом. Думаю може навіть на вихідних. Далі після цієї зустрічі буде видно. Будемо думати про зустріч на рівні лідерів, принаймні з президентом США» , – розповів президент.

Раніше повідомлялось, що найближчими вихідними в Маямі пройдуть переговори делегацій США та України, щоб ще раз обговорити та узгодити деталі мирної угоди між Києвом і Москвою.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський оцінив переговори з представниками США як продуктивні та підкреслив важливість гідного миру для України. Про це він сказав під час закриття німецько-українського бізнес-форуму в Берліні в понеділок, 15 грудня.

Також Зеленський заявив, що найближчі дні можуть суттєво вплинути на процес наближення миру в Україні, підкресливши важливість гарантій безпеки та обговорень щодо територій із США.

Варто зазначити, що 14 та 15 грудня представники США та України провели серйозні переговори, на яких обговорили мирний план з 20 пунктів, економічні питання та інші важливі аспекти. Спеціальний представник президента США Стів Віткофф повідомив, що під час зустрічі «було досягнуто значного прогресу».