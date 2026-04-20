На парламентських виборах у Болгарії підраховано 78% голосів: хто лідирує

На виборах у Болгарії з великим відривом лідирує партія експрезидента Радева

Після підрахунку 78,24% протоколів на дострокових парламентських виборах у Болгарії впевнену перемогу здобуває новостворена партія «Прогресивна Болгарія», яку очолює колишній президент країни Румен Радев. Політична сила, яку називають проросійською та євроскептичною, отримує понад 44% голосів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Novinite.

Результати виборів у Болгарії станом на зараз

За попередніми даними Центральної виборчої комісії Болгарії, голоси між основними гравцями розподілилися наступним чином:

«Прогресивна Болгарія» (Румен Радев) – 44,48% (1 099 834 голоси);

«Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» – 13,65%;

«Громадяни за європейський розвиток Болгарії» – «Союз демократичних сил» – 13,18%;

«Рух за права і свободи» – 5,85%;

«Відродження» – 4,43%.

Зазначається, що Центрвиборчком Болгарії продовжує обробляти протоколи, тож остаточний розподіл місць може ще змінитися після підрахунку решти бюлетенів, однак на цьому етапі ситуація свідчить про переконливу перемогу «Прогресивної Болгарії», тоді як боротьба за наступні місця залишається напруженою, зазначає видання.

Наразі прогнозується, що «Прогресивна Болгарія» може отримати абсолютну більшість – близько 132 місць у 240-місному парламенті, що дозволить їй сформувати кабінет міністрів самостійно

Зауважимо, ці вибори стали восьмими за останні п'ять років і відбулися після масштабної політичної кризи та відставки уряду в грудні 2025 року. Румен Радев, який у січні 2026 року залишив посаду президента, щоб особисто очолити виборчий список, будував кампанію на антикорупційній риториці та критиці європейських реформ.

Хто такий Румен Радев

Румен Радев – експрезидент Болгарії, колишній військовий льотчик. У січні 2026 року він став першим в історії країни президентом, який добровільно пішов у відставку, щоб очолити власну політичну силу на виборах та претендувати на посаду прем'єр-міністра.

У 2021 році під час дебатів він назвав Крим «російським», аргументуючи це «фактичним контролем» РФ над півостровом. Також політик послідовно виступав проти надання зброї Україні, заявляючи, що це лише «затягує конфлікт» і може призвести до «ядерного Армагеддону».

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський і тимчасовий очільник болгарського уряду Андрей Гюров підписали угоду про безпекову співпрацю. За словами болгарського урядовця, Україна і Болгарія визначили багато різних сфер співпраці в обороні, трансфері технологій, інновації та енергетичному секторі: «Це і вертикаль газу, і також залізничне сполучення між Олександрополісом та Одесою. І це не просто важливо для диверсифікації енергії, але також для всього східного флангу НАТО».

Нагадаємо, український та болгарський уряди провели перші спільні консультації. Урядовці ухвалили спільну заяву та домовилися розробити дорожню карту практичних кроків. Ключові сфери – енергетика, оборона, транспорт, безпека в Чорноморському регіоні та забезпечення освітніх потреб дітей і молоді.