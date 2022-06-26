  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Ракетні обстріли України. Резніков чекає від Заходу швидких дій
рус
    Події в Україні

    Ракетні обстріли України. Резніков чекає від Заходу швидких дій

    Міністр оборони України Олексій Резніков дав пораду, як дати відповідь країні-агресорці - Ракетні обстріли України. Резніков чекає від Заходу швидких дій
    Міністр оборони України Олексій Резніков дав пораду, як дати відповідь країні-агресорці
    фото з відкритих джерел

    Відповідь світу на дії РФ має складатися з двох частин

    Ракетні обстріли українських міст – це стратегічний виклик для безпеки усієї Європи. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

    «Російські терористи вчинили чергові воєнні злочини – обстріляли ракетами низку мирних українських міст. Підлість цих атак у тому, що вони здійснюються або з глибини території РФ, або з території Білорусі чи акваторій Каспійського та Чорного морів. Це стратегічний виклик для безпеки усієї Європи», – зазначив міністр.

    На його думку, швидка відповідь на цей виклик має складатися з двох частин.

    • Перша – це посилення санкцій. Щоб РФ не могла виготовляти і підтримувати у робочому стані високотехнологічну зброю, яка зараз містить безліч комплектуючих, що постачаються компаніями з країн НАТО.
    • Друга – це якнайшвидше розгортання ефективної системи ПВО/ПРО в Україні. Це додаткові 500-1000 км безпеки для кожного європейського міста. Це дуже наочний і логічний крок, який має бути закріплений у стратегії Північноатлантичного альянсу.

    «Довгострокова відповідь так само очевидна – умовою діалогу про відновлення стосунків цивілізованого світу з Росією має стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста. Глибина та параметри демілітаризації мають бути визначені фахівцями», – додав Резніков.

    Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Київ із літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тисячі кілометрів.

    По Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет. Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Шевченківському районі столиці.

    З-під завалів вдалося врятувати семирічну дівчинку та її маму. Їх госпіталізували. Стан матері – критичний. Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці, який є батьком врятованої дівчинки.

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попередив, що сьогодні росіяни можуть увесь день атакувати Київ ракетами.

    Крім того, сьогодні окупанти вдарили двома ракетами по Черкасах.

    Читайте також: Ранкова атака на Київ: перші фото та відео зруйнованого будинку
    Теги: росія окупанти Київ Черкаси війна Україна Олексій Резніков окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ракетні обстріли України. Резніков чекає від Заходу швидких дій