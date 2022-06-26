Ракетні обстріли України. Резніков чекає від Заходу швидких дій

Відповідь світу на дії РФ має складатися з двох частин

Ракетні обстріли українських міст – це стратегічний виклик для безпеки усієї Європи. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Російські терористи вчинили чергові воєнні злочини – обстріляли ракетами низку мирних українських міст. Підлість цих атак у тому, що вони здійснюються або з глибини території РФ, або з території Білорусі чи акваторій Каспійського та Чорного морів. Це стратегічний виклик для безпеки усієї Європи», – зазначив міністр.

На його думку, швидка відповідь на цей виклик має складатися з двох частин.

Перша – це посилення санкцій. Щоб РФ не могла виготовляти і підтримувати у робочому стані високотехнологічну зброю, яка зараз містить безліч комплектуючих, що постачаються компаніями з країн НАТО.

Друга – це якнайшвидше розгортання ефективної системи ПВО/ПРО в Україні. Це додаткові 500-1000 км безпеки для кожного європейського міста. Це дуже наочний і логічний крок, який має бути закріплений у стратегії Північноатлантичного альянсу.

«Довгострокова відповідь так само очевидна – умовою діалогу про відновлення стосунків цивілізованого світу з Росією має стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста. Глибина та параметри демілітаризації мають бути визначені фахівцями», – додав Резніков.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Київ із літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тисячі кілометрів.

По Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет. Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Шевченківському районі столиці.

З-під завалів вдалося врятувати семирічну дівчинку та її маму. Їх госпіталізували. Стан матері – критичний. Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці, який є батьком врятованої дівчинки.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попередив, що сьогодні росіяни можуть увесь день атакувати Київ ракетами.

Крім того, сьогодні окупанти вдарили двома ракетами по Черкасах.