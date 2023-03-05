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Ракетний удар по будинку в Запоріжжі: кількість загиблих зросла до 13

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ракетний удар по будинку в Запоріжжі: кількість загиблих зросла до 13
Наслідки ворожого удару по житловій багатоповерхівці в Запоріжжі
фото: ДСНС

Рятувальникам вдалося врятувати 11 осіб

З-під завалів зруйнованого житлового будинку в Запоріжжі, куди 2 березня влучила ворожа ракета, деблоковано тіла ще двох осіб. Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області.

«Кількість загиблих внаслідок ракетного удару, який зруйнував частину житлового будинку у Запоріжжі, зросла до 13 осіб», – йдеться в повідомленні.

Крім того, комунальні служби вивезли понад 853 тонни будівельних уламків.

Співробітники ДСНС додали, що врятувати вдалося 11 осіб. Також під час розбору зруйнованих конструкцій будинку рятувальники дістали з-під завалів чотирьох котів та собаку.

Загалом до робіт залучено 101 співробітник з різних служб та 23 одиниці техніки, з них від ДСНС – 60 рятувальників та 13 одиниць техніки.

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Наслідки ворожого удару по житловій багатоповерхівці в Запоріжжі
фото: ДСНС

Нагадаємо, що вночі 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку міста Запоріжжя

У Запоріжжі з-під завалів знищеної 2 березня російською ракетою багатоповерхівки рятувальники витягли кицю Лізу. Також вдалося врятувати бульдога Міру

У результаті ракетного удару російських терористів по Запоріжжю загинула семимісячна дівчинка.

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