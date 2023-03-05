Ракетний удар по будинку в Запоріжжі: кількість загиблих зросла до 13
Рятувальникам вдалося врятувати 11 осіб
З-під завалів зруйнованого житлового будинку в Запоріжжі, куди 2 березня влучила ворожа ракета, деблоковано тіла ще двох осіб. Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області.
«Кількість загиблих внаслідок ракетного удару, який зруйнував частину житлового будинку у Запоріжжі, зросла до 13 осіб», – йдеться в повідомленні.
Крім того, комунальні служби вивезли понад 853 тонни будівельних уламків.
Співробітники ДСНС додали, що врятувати вдалося 11 осіб. Також під час розбору зруйнованих конструкцій будинку рятувальники дістали з-під завалів чотирьох котів та собаку.
Загалом до робіт залучено 101 співробітник з різних служб та 23 одиниці техніки, з них від ДСНС – 60 рятувальників та 13 одиниць техніки.
Нагадаємо, що вночі 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку міста Запоріжжя.
У Запоріжжі з-під завалів знищеної 2 березня російською ракетою багатоповерхівки рятувальники витягли кицю Лізу. Також вдалося врятувати бульдога Міру.
У результаті ракетного удару російських терористів по Запоріжжю загинула семимісячна дівчинка.
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