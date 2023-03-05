Ракетний удар по будинку в Запоріжжі: кількість загиблих зросла до 13

Наслідки ворожого удару по житловій багатоповерхівці в Запоріжжі

Рятувальникам вдалося врятувати 11 осіб

З-під завалів зруйнованого житлового будинку в Запоріжжі, куди 2 березня влучила ворожа ракета, деблоковано тіла ще двох осіб. Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Кількість загиблих внаслідок ракетного удару, який зруйнував частину житлового будинку у Запоріжжі, зросла до 13 осіб», – йдеться в повідомленні.

Крім того, комунальні служби вивезли понад 853 тонни будівельних уламків.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Співробітники ДСНС додали, що врятувати вдалося 11 осіб. Також під час розбору зруйнованих конструкцій будинку рятувальники дістали з-під завалів чотирьох котів та собаку.

Загалом до робіт залучено 101 співробітник з різних служб та 23 одиниці техніки, з них від ДСНС – 60 рятувальників та 13 одиниць техніки.

5 фото На весь екран







Наслідки ворожого удару по житловій багатоповерхівці в Запоріжжі фото: ДСНС

Нагадаємо, що вночі 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку міста Запоріжжя.

У Запоріжжі з-під завалів знищеної 2 березня російською ракетою багатоповерхівки рятувальники витягли кицю Лізу. Також вдалося врятувати бульдога Міру.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У результаті ракетного удару російських терористів по Запоріжжю загинула семимісячна дівчинка.