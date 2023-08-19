Жертви російського удару по Чернігову були у транспорті чи повертались із церкви
Правоохоронці оточили подвір'я у центрі та роблять поквартирний обхід будинків
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів про поточну ситуацію в Чернігові. За його словами, правоохоронці оточили подвір'я у центрі та роблять поквартирний обхід будинків. У місті працюють додаткові патрулі.
Поліціянти документують військові злочини Російської Федерації.
За словами Ігоря Клименка, основні жертви події перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви. Усі, хто перебував в драмтеатрі вчасно спустилися до укриття. Працівники Національної поліції після оголошення повітряної тривоги намагалися завести всіх в укриття.
За драмтеатром є великий парк. Там із самого ранку мами гуляли зі своїми дітьми. Центральна площа повністю була заставлена автомобільним транспортом.
Рятувальники вчасно прибули після прильоту ракети і загасили епіцентр вибуху. Згодом, разом із поліцейськими, почали надавати першу допомогу громадянам.
Нагадаємо, російські війська вранці 19 серпня вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова. На даний час відомо про 7 цивільних осіб, які загинули, у тому числі, малолітня дитина. 117 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.
Як відомо, у суботу, 19 серпня, після 11 години у Чернігові прогриміли вибухи.
У результаті ракетного удару по центру Чернігова знищено драматичний театр. Також серйозно постраждала площа в центрі міста, політехніка.
До слова, Росія вдарила балістичною ракетою по Чернігову, коли там проходила виставка виробників дронів DemoDay.
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