Жертви російського удару по Чернігову були у транспорті чи повертались із церкви

Правоохоронці оточили подвір'я у центрі та роблять поквартирний обхід будинків

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів про поточну ситуацію в Чернігові. За його словами, правоохоронці оточили подвір'я у центрі та роблять поквартирний обхід будинків. У місті працюють додаткові патрулі.

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Поліціянти документують військові злочини Російської Федерації.

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За словами Ігоря Клименка, основні жертви події перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви. Усі, хто перебував в драмтеатрі вчасно спустилися до укриття. Працівники Національної поліції після оголошення повітряної тривоги намагалися завести всіх в укриття.

Наслідки атаки по Чернігову фото: Дмитро Лубінець

За драмтеатром є великий парк. Там із самого ранку мами гуляли зі своїми дітьми. Центральна площа повністю була заставлена автомобільним транспортом.

Російські війська вранці 19 серпня вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова Фото: Дмитро Лубінець

Рятувальники вчасно прибули після прильоту ракети і загасили епіцентр вибуху. Згодом, разом із поліцейськими, почали надавати першу допомогу громадянам.

Основні жертви події перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви фото Дмитра Лубінця

Нагадаємо, російські війська вранці 19 серпня вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова. На даний час відомо про 7 цивільних осіб, які загинули, у тому числі, малолітня дитина. 117 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

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Як відомо, у суботу, 19 серпня, після 11 години у Чернігові прогриміли вибухи.

У результаті ракетного удару по центру Чернігова знищено драматичний театр. Також серйозно постраждала площа в центрі міста, політехніка.

До слова, Росія вдарила балістичною ракетою по Чернігову, коли там проходила виставка виробників дронів DemoDay.