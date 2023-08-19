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Жертви російського удару по Чернігову були у транспорті чи повертались із церкви

Надія Карбунар
glavcom.ua
Жертви російського удару по Чернігову були у транспорті чи повертались із церкви
Росіяни обстріляли центр Чернігова, де проходила виставка дронів DemoDay
фото: Дмитро Лубінець

Правоохоронці оточили подвір'я у центрі та роблять поквартирний обхід будинків

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів про поточну ситуацію в Чернігові. За його словами, правоохоронці оточили подвір'я у центрі та роблять поквартирний обхід будинків. У місті працюють додаткові патрулі.

Поліціянти документують військові злочини Російської Федерації.

За словами Ігоря Клименка, основні жертви події перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви. Усі, хто перебував в драмтеатрі вчасно спустилися до укриття. Працівники Національної поліції після оголошення повітряної тривоги намагалися завести всіх в укриття.

Наслідки атаки по Чернігову
Наслідки атаки по Чернігову
фото: Дмитро Лубінець

За драмтеатром є великий парк. Там із самого ранку мами гуляли зі своїми дітьми. Центральна площа повністю була заставлена автомобільним транспортом.

Російські війська вранці 19 серпня вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова
Російські війська вранці 19 серпня вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова
Фото: Дмитро Лубінець

Рятувальники вчасно прибули після прильоту ракети і загасили епіцентр вибуху. Згодом, разом із поліцейськими, почали надавати першу допомогу громадянам.

Основні жертви події перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви
Основні жертви події перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви
фото Дмитра Лубінця

Нагадаємо, російські війська вранці 19 серпня вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова. На даний час відомо про 7 цивільних осіб, які загинули, у тому числі, малолітня дитина. 117 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. 

Як відомо, у суботу, 19 серпня, після 11 години у Чернігові прогриміли вибухи.

У результаті ракетного удару по центру Чернігова знищено драматичний театр. Також серйозно постраждала площа в центрі міста, політехніка.

До слова, Росія вдарила балістичною ракетою по Чернігову, коли там проходила виставка виробників дронів DemoDay.

Читайте також: Міська рада Чернігова відмежувалася від виставки дронів, яку обстріляли росіяни
Теги: росія військові театр укриття виставка Ігор Клименко росіяни дитина

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