Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до п'яти (фото)
Усім травмованим надана медична допомога без госпіталізації
Унаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі постраждали вже п’ятеро осіб. Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.
«Постраждалі – четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна бабуся», – звітував міністр.
За його словами, всім травмованим надана медична допомога без госпіталізації.
Також він зазначив, що поквартирний обхід завершено.
«Всі злочини фіксуємо. Не пробачимо Росії жодного», – наголосив він.
Нагадаємо, що росіяни влучили в багатоповерхівку в Дніпрі. Раніше Клименко повідомляв, що за медичною допомогою звернулися троє осіб.
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