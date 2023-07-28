Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до п'яти (фото)

Усім травмованим надана медична допомога без госпіталізації

Унаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі постраждали вже п’ятеро осіб. Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

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«Постраждалі – четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна бабуся», – звітував міністр.

За його словами, всім травмованим надана медична допомога без госпіталізації.

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Також він зазначив, що поквартирний обхід завершено.



«Всі злочини фіксуємо. Не пробачимо Росії жодного», – наголосив він.

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Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного терору у Дніпрі фото: МВС

Нагадаємо, що росіяни влучили в багатоповерхівку в Дніпрі. Раніше Клименко повідомляв, що за медичною допомогою звернулися троє осіб.