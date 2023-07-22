Порошенко привіз у госпіталь пораненій Марусі Звіробій знаковий український смаколик

Маруся Звіробій перебуває на лікуванні в Дніпрі

Експрезидент України Петро Порошенко провідав у госпіталі захисницю, волонтерку та свою соратницю по партії «Європейська Солідарність» Марусю Звіробій. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

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Військовослужбовиця після поранення перебуває на лікуванні у Дніпрі. Петро та Марина Порошенки завітали до Марусі Звіробій, повертаючись із фронту.

«Поспілкувалися і обговорили її подальше лікування. А також завезли смаколики і найсвіжіший «Київський торт», – написав Порошенко.

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Нагадаємо, Маруся Звіробій отримала поранення на Бахмутському напрямку. Звіробій уточнила, що потрапила під артобстріл під Кліщіївкою, де тривають інтенсивні бої. Захисниця запевнила що її життю нічого не загрожує та нічого особливого вона наразі не потребує. Звіробій висловила подяку лікарям та евакуаційній групі.

Раніше повідомлялося, що український режисер і військовий, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов потрапив під обстріл на фронті і отримав поранення. Уламки потрапили в обличчя, руку та ногу. Він уточнив, що внаслідок обстрілу дістали поранення троє бійців, в основному через уламки.