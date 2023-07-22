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Порошенко привіз у госпіталь пораненій Марусі Звіробій знаковий український смаколик

Надія Карбунар
glavcom.ua
Порошенко привіз у госпіталь пораненій Марусі Звіробій знаковий український смаколик
Порошенко завітав до Марусі Звіробій, повертаючись із фронту
фото: Петро Порошенко/Facebook

Маруся Звіробій перебуває на лікуванні в Дніпрі

Експрезидент України Петро Порошенко провідав у госпіталі захисницю, волонтерку та свою соратницю по партії «Європейська Солідарність» Марусю Звіробій. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

Військовослужбовиця після поранення перебуває на лікуванні у Дніпрі. Петро та Марина Порошенки завітали до Марусі Звіробій, повертаючись із фронту.

Порошенко привіз у госпіталь пораненій Марусі Звіробій знаковий український смаколик фото 1

«Поспілкувалися і обговорили її подальше лікування. А також завезли смаколики і найсвіжіший «Київський торт», – написав Порошенко.

Нагадаємо, Маруся Звіробій отримала поранення на Бахмутському напрямку. Звіробій уточнила, що потрапила під артобстріл під Кліщіївкою, де тривають інтенсивні бої. Захисниця  запевнила що її життю нічого не загрожує та нічого особливого вона наразі не потребує. Звіробій висловила подяку лікарям та евакуаційній групі.

Раніше повідомлялося, що український режисер і військовий, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов потрапив під обстріл на фронті і отримав поранення. Уламки потрапили в обличчя, руку та ногу. Він уточнив, що внаслідок обстрілу дістали поранення троє бійців, в основному через уламки.

Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність партії Facebook госпіталь Маруся Звіробій поранення

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