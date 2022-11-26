Ракетний удар по Дніпру: влада повідомила про кількість постраждалих (фото)

Окупанти поцілили по мирному кварталу Дніпра

У результаті ракетного удару по Дніпру постраждали шість мирних мешканців. Про такі дані станом на 13:20 повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Вже шестеро постраждалих через ворожий удар по Дніпру. Одна жінка у важкому стані», – розповів він.

Окупанти поцілили по мирному кварталу Дніпра.

Поліція працює на місці ракетного удару у Дніпрі.

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Нагадаємо, у Дніпрі 26 листопада було чутно вибух. Після чого в місті та області оголосили повітряну тривогу.

Місцева влада повідомила про 7 частково зруйнованих приватних будинків і постраждалу жінку, яку витягли з-під завалів. Вибух спричинив пожежу.

За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне вимкнення кількох ТП.

Росія під час повітряної тривоги 17 листопада завдала ракетного удару по Дніпру.