Ракетний удар по Дніпру: влада повідомила про кількість постраждалих (фото)
Окупанти поцілили по мирному кварталу Дніпра
У результаті ракетного удару по Дніпру постраждали шість мирних мешканців. Про такі дані станом на 13:20 повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
«Вже шестеро постраждалих через ворожий удар по Дніпру. Одна жінка у важкому стані», – розповів він.
Окупанти поцілили по мирному кварталу Дніпра.
Поліція працює на місці ракетного удару у Дніпрі.
Нагадаємо, у Дніпрі 26 листопада було чутно вибух. Після чого в місті та області оголосили повітряну тривогу.
Місцева влада повідомила про 7 частково зруйнованих приватних будинків і постраждалу жінку, яку витягли з-під завалів. Вибух спричинив пожежу.
За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне вимкнення кількох ТП.
Росія під час повітряної тривоги 17 листопада завдала ракетного удару по Дніпру.
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