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Ракетний удар по Дніпру: влада повідомила про кількість постраждалих (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетний удар по Дніпру: влада повідомила про кількість постраждалих (фото)
У результаті удару зруйновано приватні будинки, виникла пожежа
фото: Нацполіція

Окупанти поцілили по мирному кварталу Дніпра

У результаті ракетного удару по Дніпру постраждали шість мирних мешканців. Про такі дані станом на 13:20 повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Вже шестеро постраждалих через ворожий удар по Дніпру. Одна жінка у важкому стані», – розповів він.

Окупанти поцілили по мирному кварталу Дніпра.

Поліція працює на місці ракетного удару у Дніпрі.

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Нагадаємо, у Дніпрі 26 листопада було чутно вибух. Після чого в місті та області оголосили повітряну тривогу

Місцева влада повідомила про 7 частково зруйнованих приватних будинків і постраждалу жінку, яку витягли з-під завалів. Вибух спричинив пожежу. 

За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне вимкнення кількох ТП.

Росія під час повітряної тривоги 17 листопада завдала ракетного удару по Дніпру

Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 26 листопада
Теги: росія війна обстріл ракета Дніпро

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