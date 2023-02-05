Окупанти вдарили ракетами по Дружківці, є поранені (фото)

У Дружківці пошкоджено чотири багатоповерхівки та дитсадок

У ніч на 5 лютого Дружківка Донецької області знову зазнала ворожого нападу. Окупанти завдали двох ракетних ударів по місту. Про це повідомляє Дружківська міська військова адміністрація.

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«Приблизно о 0.40 окупанти завдали по місту два удари. Ракети поцілили у густонаселений мікрорайон. Ворог знову підступно обстріляв мирних мешканців. Пошкоджено багатоповерхівки, квартири в будинках містян, частково зруйновано будівлю дитячого садочка», - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждало п’ять мешканців Дружківки. Наразі їм надається медична допомога.

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Комунальними службами проводиться ліквідація наслідків ударів.

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фото: Дружківська міська військова адміністрація

Як повідомлялося, 5 лютого російські окупанти атакували центр Харкова двома ракетами С-300. Зафіксовано «приліт» у житлову споруду. Після влучання двох ракет у житлову забудову в центрі Харкова виникла пожежа. Вже відомо про трьох поранених.