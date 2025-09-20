Ранкова атака на Миколаїв: місцева влада розповіла про наслідки

Представники адміністрації району проводять обстеження житлового сектору

У Миколаєві комунальні служби обстежують житловий сектор після ранкової атаки. Станом на 12:00 у місті зафіксовано пошкодження у п’яти багатоповерхових будинках – вибиті вікна та пошкоджені балкони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Миколаївську міську раду.

Комунальники ліквідовують наслідки поблизу пошкоджених будинків.

Як відомо, цієї ночі російські терористи атакували ударними безпілотниками та ракетами Миколаїв. Мер Сєнкевич підтвердив, що російський агресор атакував Миколаїв дронами та ракетами. Про постраждалих інформація відсутня.

Комунальні служби перевіряють на пошкодження житловий сектор.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що станом на 05:37 інформація про постраждалих через атаку відсутня. Наслідки ворожих влучань уточнюються.