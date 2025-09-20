Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ранкова атака на Миколаїв: місцева влада розповіла про наслідки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Ранкова атака на Миколаїв: місцева влада розповіла про наслідки
Комунальники ліквідовують наслідки поблизу пошкоджених будинків
фото: ДСНС Миколаївщини

Представники адміністрації району проводять обстеження житлового сектору

У Миколаєві комунальні служби обстежують житловий сектор після ранкової атаки. Станом на 12:00 у місті зафіксовано пошкодження у п’яти багатоповерхових будинках – вибиті вікна та пошкоджені балкони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Миколаївську міську раду.

Комунальники ліквідовують наслідки поблизу пошкоджених будинків.

Як відомо, цієї ночі російські терористи атакували ударними безпілотниками та ракетами Миколаїв. Мер Сєнкевич підтвердив, що російський агресор атакував Миколаїв дронами та ракетами. Про постраждалих інформація відсутня.

Комунальні служби перевіряють на пошкодження житловий сектор.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що станом на 05:37 інформація про постраждалих через атаку відсутня. Наслідки ворожих влучань уточнюються.

Читайте також:

Теги: Миколаїв ракетна атака безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог атакував ракетами та дронами Миколаїв
Росіяни атакували Миколаїв: влада повідомила перші наслідки (оновлено)
Сьогодні, 07:53
Трамп: США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні
Атака на Київ, заяви Трампа: головне за ніч
Вчора, 05:42
Медики госпіталізують постраждалого у лікарню
На Київщині 60-річний чоловік отримав поранення через падіння уламків дрона
18 вересня, 19:53
Аналітики вважають, що НАТО мало б підготуватися до загрози російської атаки значно раніше
Reuters: Російські дрони в Польщі поставили під сумнів готовність НАТО до потенційної війни
11 вересня, 03:44
Сікорський підкреслив, що польські пілоти мають певні оперативні обмеження
Польща та Україна обговорили перехоплення російських дронів авіацією НАТО
11 вересня, 02:32
Інформація про іноземні компоненти в російській ракеті вже була передана міжнародним партнерам для вжиття санкцій.
«Іскандер», який вдарив по Кабміну, містив іноземні компоненти
9 вересня, 05:46
Свириденко анонсувала відкриття водогону у Миколаєві
Свириденко анонсувала відкриття водогону у Миколаєві
4 вересня, 11:32
Цієї ночі ворог здійснив комбіновану атаку на Київ
У постраждалих від обстрілу районах Києва розгорнуто штаби для допомоги: адреси
28 серпня, 10:05
У Росії горять НПЗ
Атака на Україну та удари по НПЗ у Росії: головне за ніч
28 серпня, 05:47

Події в Україні

Ранкова атака на Миколаїв: місцева влада розповіла про наслідки
Ранкова атака на Миколаїв: місцева влада розповіла про наслідки
«Показують безумовно хороший результат». Зеленський анонсував створення нових окремих військ
«Показують безумовно хороший результат». Зеленський анонсував створення нових окремих військ
Наслідки атаки на Чернігівщину: одна жінка загинула, шестеро людей поранені
Наслідки атаки на Чернігівщину: одна жінка загинула, шестеро людей поранені
Чому в Україні зеленіють річки? Віцепрезидент асоціації «Укрводоканалгеологія» знайшов пояснення
Чому в Україні зеленіють річки? Віцепрезидент асоціації «Укрводоканалгеологія» знайшов пояснення
Простояв лише добу: у Полтаві демонтовано вертоліт Мі-2 з постаменту
Простояв лише добу: у Полтаві демонтовано вертоліт Мі-2 з постаменту
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Сьогодні, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Сьогодні, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua