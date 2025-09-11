Польща та Україна обговорили перехоплення російських дронів авіацією НАТО

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що Україна просить Польщу збивати російські безпілотники, які підлітають до їх кордону

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів переговори з українським колегою Андрієм Сибігою, під час яких вони обговорили можливість залучення авіації та ППО країн НАТО до перехоплення російських дронів над територією України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF FM.

На пресконференції 10 вересня Сікорський підтвердив, що українська сторона знову порушила це питання. Він зазначив, що українці просять Польщу збивати російські безпілотники, які становлять пряму загрозу для польського кордону, навіть якщо вони перебувають над територією України.

Водночас, Сікорський підкреслив, що польські пілоти мають певні оперативні обмеження і в першу чергу повинні дбати про безпеку цивільного населення на землі. Він додав, що наразі жодних конкретних рішень із цього питання не ухвалено.

Як відомо, міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі у ніч проти 10 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське міністерство.

«Об'єкти для ураження на території Польщі не планувалися. Максимальна дальність польоту російських БпЛА, які нібито перетнули кордон з Польщею, не перевищує 700 км. Проте, ми готові провести консультації з міністерством оборони Польщі з цього питання», – йдеться у заяві.

Зокрема, РФ зауважила: «Сьогодні вночі збройними силами Російської Федерації було завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного, морського та повітряного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях, а також у містах Вінниця та Львів».

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 дронів, чотири з яких вдалося збити.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності. Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».