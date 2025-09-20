Росіяни атакували Миколаїв: влада повідомила перші наслідки

Інформація про постраждалих через атаку відсутня

Цієї ночі російські терористи атакували ударними безпілотниками та ракетами Миколаїв. За повідомленням моніторингових каналів, місто опинилось під атакою балістики та дронів, пише «Главком».

Мер міста Олексій Сєнкевич повідомляв про вибухи у Миколаєві на тлі повітряної тривоги. Місцеві пабліки вже повідомляють про влучання та пожежі внаслідок обстрілів.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що станом на 05:37 інформація про постраждалих через атаку відсутня. Наслідки ворожих влучань уточнюються.

До слова, у ніч на 20 вересня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Дніпро та Павлоград. За повідомленням моніторингових каналів, міста опинились під комбінованим обстрілом. Ворог вдарив по Дніпру та області балістикою та безпілотниками.

Місцеві пабліки повідомили, що у регіоні прогриміла серія потужних вибухів. Також повідомляється про влучання та пожежі, що виникли внаслідок атаки.