Росіяни обстріляли Херсон з артилерії, відомо про трьох загиблих

Загиблі під час обстрілу перебували на вулиці

Сьогодні, 28 вересня, російські окупанти обстріляли Херсон. Унаслідок атаки загинуло три жінки. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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«Росіяни обстріляли Херсон з артилерії. Наразі відомо про трьох загиблих жінок», – написав Єрмак.

Глава МВС України Ігор Клименко повідомив, що окупанти вдарили по житлових кварталах, а загиблі жінки в цей момент перебували на вулиці.

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«Щодня під ворожими обстрілами. Лише за минулу добу окупанти вдарили по Херсонському району 10 разів з артилерії, – пише міністр.

Триває 582-га доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 19 бойових зіткнень. Також, сьогодні вночі, окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, застосувавши 39 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. З них 31 було знищено нашою протиповітряною обороною.