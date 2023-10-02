Дві доньки врятували матір з-під завалів. Історія із Херсона, яка проймає до сліз

Російські окупанти знищили будинок Ірини Лазарєвої

Внаслідок російської атаки по Херсоні сьогодні було знищено будинок Ірини Лазарєвої. Двоє доньок – 12-річна Еля та 13-річна Аня знайшли матір під завалами, привели до тями та витягли з-під уламків.

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У мережі опублікували фото Ірини, яка разом з доньками вже перебуває в лікарні. На світлині донька Аня втішає маму, якій попалило волосся. Вони втратили все, але лишилися живі.

Ірина Лазарєва разом з донькою Анею, будинок яких знищили росіяни фото: Анастастія Нагорна

Нагадаємо, російські загарбники усю ніч та ранок понеділка, 2 жовтня, російські війська били по Херсону. Під час однієї з атак поранення отримали двоє дівчаток та їхня мати.

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Наразі відомо про чотирьох поранених, двоє з них – у тяжкому стані.

До слова, триває 586-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень. На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.