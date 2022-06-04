Рашисти можуть відправити херсонців розбирати завали в Маріуполі

Городян відправлятимуть «працювати на відновленні об'єктів інфраструктури Маріуполя»

Жителів тимчасово окупованого Херсону можуть відправити розбирати завали у зруйнованому рашистами Маріуполі. Про це повідомили у місцевому Telegram-каналі.

«Секретар російської партії Андрій Турчак, який приїхав «допомогти», заявив, що городян відправлятимуть «працювати на відновленні об'єктів інфраструктури Маріуполя». Фактично херсонців змушуватимуть розбирати завали та збирати трупи», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Нещодавно росіяни зупинили розбір завалів багатоповерхівки через відмову місцевих збирати близько 200 тіл загиблих. Ступінь розкладання тіл дуже високий.

Крім цього, окупанти готуються розширити братську могилу на старому цвинтарі Маріуполя у Центральному районі.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

Росіяни також встановили у кількох ключових точках Маріуполя телевізори, аби транслювати кремлівську пропаганду у місцях скупчення людей. Радник міського голови Петро Андрющенко зазначив, що у пунктах видачі гуманітарної допомоги, оформлення документів, а також на місцях доступу до води окупанти встановили 12 75-дюймових телевізорів, на яких безперервно транслюють російські пропагандистські телеканали.

У заблокованому місті залишаються приблизно 150-170 тис. людей.

На початку квітня представника «Опозиційної платформи – За життя» Костянтина Іващенка окупанти поставили «головою» Маріуполя.