Ворог б'є по греблі в Печенігах: є загроза прориву

Можливе виникнення надзвичайної ситуації внаслідок катастрофічного затоплення територій вниз за течією

Жителів селища Печеніги та сусідніх сіл у Харківській області попередили про можливе підтоплення будинків через удари російських загарбників по Печенізькій дамбі. Про це повідомив селищний голова Олександр Гусаров.

«Протягом останніх діб російська армія завдала й продовжує завдавати ракетних ударів по дамбі Печенізького водосховища. Існує ймовірна загроза руйнування ворогом греблі Печенізького гідровузла. Можливе виникнення надзвичайної ситуації внаслідок катастрофічного затоплення територій вниз за течією», – йдеться в повідомленні.

Селищна рада закликає слідкувати за офіційною інформацією. У випадку оголошення тривоги необхідно взяти речі першої необхідності ТА переміститтися:

жителям вулиць Берегової, Харківської, Рибної, Соснової та пров. Рибного в смт Печеніги – на вул. Зінченка;

жителям вул. Гоголя в селі Кицівка – на гору (район кладовища);

жителям вулиці Дьоміна в селі П'ятницьке – на височину села (ближче до лісу).

Нагадаємо, 14 вересня російська армія випустила по Кривому Рогу вісім ракет. Після цього в кількох районах міста зникло водопостачання, адже росіяни навмисне вгатили по гідротехнічній споруді. При ударі люди не постраждали, але у річці Інгулець піднявся рівень води до двох метрів. Внаслідок ракетного удару по Кривому Розі було підтоплено було 112 житлових будинків. Криворізькі фахівці ДСНС та інші служби спільно кілька разів підривали споруди, щоб уникнути катастрофічних наслідків масштабної аварії.

16 вересня у Кривому Розі у річці Інгулець почервоніла вода. Фахівці засипали шлюзи гідротехнічної споруди, по якій раніше вдарили російські окупанти. Для цього промислові підприємства надали для засипання шлюзів понад 50 великих самоскидів з бутом, суглинком та щебенем.