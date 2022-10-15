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Рашисти обстріляли Сумщину з мінометів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Рашисти обстріляли Сумщину з мінометів
Обстріл з мінометів окупанти почали о 08:15 ранку
фото з відкритих джерел

Ворог здійснив мінометний обстріл Білопільської та Річківської громад

Російські загарбники знову обстріляли Сумщину. Сталося це вранці 15 жовтня. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Ніч на Сумщині минула тихо. Але з 08:15 ранку русня почала мінометний обстріл Білопільської та Річківської громад», – зазначив посадовець.

Деталі Живицький пообіцяв оприлюднити згодом.

Відомо, що у Сумській області за три дні окупантами зруйновано три електростанції, від електропостачання були відключені 7633 абоненти.

Нагадаємо, що вранці 15 жовтня окупанти також атакували Київську область. Вони випустили ракети по одній з громад. Це сталося до повітряної тривоги, через кілька хвилин вона почала розповсюджуватися по всій країні.

Також у ніч на 15 жовтня російські окупанти завдали чотири авіаудари дронами по Запоріжжю, а вранці випустили по місту десять ракет С-300.

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Теги: война обстріл Сумская область

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