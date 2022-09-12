Зрадник Віталій Гура «воскрес» на російському телебаченні

Окупанти влаштували інсценування смерті гауляйтера Нової Каховки

Заступник «глави адміністрації» окупованої Нової Каховки на Херсонщині Віталій Гура, який, як повідомлялося раніше, був убитий, з'явився в ефірі російського телебачення. Про це повідомив російський пропагандистський «Перший канал».

За словами колаборанта, його «смерть» 6 серпня була нібито інсценована російською ФСБ, яка отримала інформацію про замах, що готується.

«На початку серпня до мене підійшли і сказали, що на мене готують замах, надали запис, що мають, що хочуть мене вбити», – заявляв Гура.

Гура заявив, що він нібито повернеться до Нової Каховки і займатиметься своєю діяльністю далі.

Також російське пропагандистське телебачення назвало інсценуванням вбивство так званого «заступника начальника поліції» окупованої росіянами Нової Каховки Сергія Томки, про яке повідомлялося в липні. Колаборант Томка теж з’явився в ефірі.

Нагадаємо, 6 серпня російські пропагандистські ЗМІ повідомили про «замах» на призначеного окупантами так званого «заступника начальника ВЦА» Каховського району Херсонської області Віталія Гура. У нього стріляли із пістолета Макарова. Замах стався у будинку, де перебував колаборант.

Згодом повідомлялося, що поранений заступник гауляйтера Нової Каховки помер дорогою до Криму.

8 липня інфоромували, що у Новій Каховці вбили колишнього поліцейського та колаборанта Сергія Томку, який перейшов на бік окупантів.