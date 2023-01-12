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Рашисти використовують українську символіку на окупованих територіях

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашисти використовують українську символіку на окупованих територіях
Росіяни пересіли з вантажівок на легкові авто з українськими номерами
фото: Reuters

Мер Мелітополя запевняє, що окупанти провокують людей на емоції, щоб виявити та покарати патріотів України

Окупанти й надалі займаються мародерством і тероризують мирних мешканців на тимчасово окупованих територіях України. Таку заяву зробила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Маляр зазначила, що росіяни продовжують примусово виселяти місцевих жителів з найбільш придатних для проживання приватних осель та розміщують в них своїх військових. При цьому підступи до будинків мінуються.

«Крім того, представники російських окупаційних адміністрацій прискорюють заходи незаконної інтеграції тимчасово окупованих територій України до російської адміністративно-правової системи», – йдеться у повідомленні.

Маляр пояснила, що зараз окупанти почали замінювати посвідчення водія на російські та видавати номерні знаки російського зразка із цифровим позначенням регіону РФ. Окупанти оголосили, що експлуатувати транспортні засоби, у тому числі й особисті, без виконання цих умов буде заборонено, а у разі порушення їх можуть вилучати. Також росіяни зменшили строки видачі російських паспортів на тимчасово окупованих територіях – з 30-ти до 10 днів.

Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомив, що у місті кількість росіян, бурят, осетинів, «кадировців» перевищила кількість місцевих жителів, які вимушені залишатись в окупації.

«Росіяни почепили на КАМАЗи український прапор і вирушили на північ від Мелітополя в сторону Василівки», – заявив мер міста.

Також окупанти селяться по сусідству з цивільними у житло людей, які виїхали з окупації. Вони перевдягаються у цивільних і підслуховують розмови на вулицях, а також пересіли з вантажівок на легкові авто з українськими номерами.

Мер пояснив, що всі жителі чекають на повернення українського прапора. Тому окупанти провокують людей на емоції, щоб виявити та покарати патріотів України.

Нагадаємо, Росія надіслала підкріплення своїм загарбникам на тимчасово окупованій Херсонщині.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму оголошено набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній «Щит» та «Русич». Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, в пріоритеті – офіцери. Щоб хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України.

Також зазначалось, що окупанти зазнали серйозних втрат на Херсонщині і мобілізують інвалідів.

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Теги: росія окупанти війна Україна державна символіка прапор України

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