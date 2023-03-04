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Рашисти вперше втратили рідкісну машину для мінування: потрапила під дрон із бомбами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Рашисти вперше втратили рідкісну машину для мінування: потрапила під дрон із бомбами
Інженерна система дистанційного мінування «Земледелие»
фото з відкритих джерел

За допомогою системи «Земледелие» окупанти закидали мінами Харківщину

 

Російське окупаційне військо втратило ще один рідкісний зразок озброєння та військової техніки – ним виявилася інженерна система дистанційного мінування «Земледелие». Про це повідомляє Defense Express.

Машину було утилізовано скинутим з дрона боєприпасом – як відзначають у Нацгвардії, таким же способом було демілітаризовано російський ЗРК «Тор-М1», а загалом під час виконання завдання було знищено також БМ-21 «Град» та дві САУ 2С1 «Гвоздика» російського окупаційного війська.

Це перший задокументований випадок, коли ЗСУ знищили російську ІСДМ «Земледелие». Загалом же окупанти використовують цю систему з початку повномасштабного вторгнення в Україну, однак наразі незрозуміло, наскільки активно.

Зокрема, можна згадати, що окупанти за допомогою цієї системи підступно закидали мінами Харківщину у березні 2022 року, також можна згадати й випадок у грудні, коли окупанти використовували свою ІСДМ «Земледелие» на Запорізькому напрямку.

Російська ІСДМ «Земледелие» – доволі нова система – її попередні випробування були завершені у 2022 році, у цьому році також була вперше публічно продемонстрована.

Основна задача системи – створення мінних полів на відстані від 5 до 15 км шляхом відстрілювання реактивних 122-мм снарядів (всього одна машина має два блоки по 25 напрямних), за допомогою яких здійснюється мінування визначеної місцевості. Як стверджують окупанти, така система здатна створювати мінні поля різної складності, зокрема й з проходами для власних військ.

Загалом така машина дозволяє покривати мінами доволі великі площі, що зрештою становить серйозну небезпеку для цивільних – хоча рашисти й кажуть, що кожна міна нібито оснащена програмованими самоліквідаторами, які дозволяють міні знищуватися через певний проміжок часу, але навіть у цьому випадку можуть залишатися підступні «вибухові пастки», якщо з тих чи інших причин такий «само ліквідатор» не спрацьовує.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 березня, українські захисники знищили близько 820 російських окупантів, втрати ворога у живій силі від початку повномасштабного вторгнення складають приблизно 152190 осіб.

Тим часом, завершується 374-та доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили понад 150 атак противника.

Російські журналісти встановили імена понад 16 тис. загиблих в Україні російських військових.

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