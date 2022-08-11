Третій обстріл Запорізької АЕС за день: «Енергоатом» оцінив радіаційний фон (фото)

Окупанти розповсюджують фейки для дестабілізації ситуації навколо ЗАЕС

Пожежі на станції немає

Російські військові, сьогодні, 11 серпня, вкотре вдалися до обстрілів Запорізької АЕС. Радіаційний фон на території станції – в межах норми. Про це повідомляється у Telegram-каналі «Енергоатома».

Згідно з даними «Енергоатома», станом на 17:00 радіаційний фон на Запорізькій АЕС становить 11-12 мкР/год. Ці показники відповідають природним нормам.

«Жодної пожежі, зокрема на другому енергоблоці ЗАЕС, про яку пишуть окупантські пабліки та російські – немає», – відзначає пресслужба «Енергоатома».

Як відзначають в «Енергоатомі», окупанти умисно розповсюджують фейки для дестабілізації ситуації навколо ЗАЕС й нагнітання панічних настроїв серед населення.

Тим часом станом на 17.37 відомо, що окупанти знову гатять поблизу ЗАЕС. Російські військові втретє за сьогодні обстріляли район розташування Запорізької атомної електростанції.

Черговим обстрілам піддали пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції.

Окупанти продовжують методично руйнувати інфраструктуру самої атомної електростанції, найбільшої в Україні та Європі, її міста-супутника та екстрених служб.

Цього разу постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Нагадаємо, сьогодні, 11 серпня 2022 року, рашисти вкотре піддали обстрілам найбільшу в Україні та Європі Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано п’ять «прильотів» у районі комендатури станції – безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання.

До слова, країна-агресорка Росія запросила на сьогодні, 11 серпня, засідання Ради безпеки ООН. Його темою мають стати обстріли Запорізької атомної електростанції у тимчасово окупованому Енергодарі.

Як заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу, скликання російською стороною Радбезу ООН через нібито «обстріли» Україною Запорізької атомної електростанції показують, що нахабність агресора, яка сама атакує станцію, не знає меж. Однак ми забезпечимо росіянам таке обговорення, що від них не буде живого місця.

Як відомо, у МАГАТЕ заявляють, що наразі безпосередньої загрози ядерній безпеці на Запорізької АЕС немає, але потрібне якнайшвидше прибуття на неї експертної місії агентства.

Тим часом учора країни G7 оприлюднили вимоги до Росії щодо Запорізької АЕС.

Днями гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу, він наполягає на місії агентства на станцію. Згодом генсек ООН виступив із заявою щодо обстрілів Запорізької АЕС.

Напередодні стало відомо, хто дав наказ замінувати Запорізьку АЕС: розвідка назвала ім'я.

Також Енергоатом повідомив, що окупанти почали процес перепідключення ЗАЕС до Криму.