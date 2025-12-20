Головна Країна Події в Україні
Reuters: Путін досі прагне захопити всю Україну та відновити «радянську імперію»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Reuters: Путін досі прагне захопити всю Україну та відновити «радянську імперію»
фото з відкритих джерел

Розвідка США продовжує попереджати, що Путін прагне захопити всю Україну і відновити вплив на частини Європи, які колись контролювались Радянським союзом

Попри зусилля команди Дональда Трампа щодо мирного врегулювання, звіти американської розвідки містять попередження: стратегічні цілі Володимира Путіна залишаються незмінними. Як повідомляє Reuters із посиланням на шість поінформованих джерел, російський диктатор все ще має намір встановити контроль над усією територією України та частиною Європи, що раніше належала до радянського блоку, передає «Главком».

Ці дані суттєво розходяться з риторикою Білого дому про готовність Кремля до припинення конфлікту. Європейські лідери та спецслужби, зокрема Польщі та країн Балтії, поділяють ці побоювання, вважаючи себе наступними потенційними цілями агресії. Член Комітету з розвідки Палати представників Майк Квіглі підкреслив, що розвіддані незмінно вказують на апетити Путіна, які виходять далеко за межі вже окупованих територій.

Наразі переговорники Дональда Трампа – Джаред Кушнер та Стів Віткофф – обговорюють мирний план з РФ. Як відомо, Росія наразі контролює близько 20% України. За даними джерел, Трамп тисне на Київ, вимагаючи виведення військ з решти підконтрольних частин Донеччини, що категорично відкидає Володимир Зеленський.

У мирному плані обговорюється обмеження чисельності ЗСУ до 800 тисяч осіб, проте РФ наполягає на значно меншій кількості. Також передбачається розміщення європейських сил безпеки в Україні (подалі від лінії фронту) та сусідніх країнах. США можуть надати розвіддані та забезпечити повітряне патрулювання, а сам пакет гарантій має бути ратифікований Сенатом.

Сам Путін на останніх пресконференціях не продемонстрував жодних компромісів, наголошуючи на успіхах своїх військ, які захопили 6000 кв. км територій цього року. Держсекретар США Марко Рубіо також визнав: невідомо, чи готовий Путін до реальної угоди, чи він досі націлений на повне завоювання країни.

Володимир Зеленський висловлює скепсис щодо запропонованих моделей безпеки, ставлячи питання про їхню реальну дієвість. Окрім того, неясно, чи погодиться Росія на присутність будь-яких іноземних військ в Україні, що раніше було для Кремля «червоною лінією».

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий вести діалог про завершення війни «на основі принципів, які були викладені в червні 2024 року». 

Путін виклав умови Росії для початку мирних переговорів і завершення війни в Україні. Серед них – виведення українських військ з усієї території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей в межах їх адміністративних кордонів, відмова від вступу до НАТО і зняття антиросійських санкцій.

Відомо, що попри активізацію зусиль президента США Дональда Трампа щодо мирного врегулювання, Володимир Путін заявив про незмінність своїх вимог до України. Під час виступу на колегії Міністерства оборони РФ він підкреслював, що Росія не піде на поступки в питаннях територій і готова продовжувати війну для захоплення нових регіонів.

Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що останні заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна свідчать про те, що він хоче продовжувати війну та окупувати якомога більше територій України.

Теги: росія путін війна СРСР

