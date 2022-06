Резніков передав розвідці свій чемпіонський багі (відео)

Міністр оборони Олексій Резніков передав українським захисникам власний багі. Саме ця машина допомогла йому завоювати золото та стати чемпіоном України з їзди бездоріжжям 2013 року. Транспорт із легкістю долає найскладніші ділянки маршруту зі швидкістю понад 80 кілометрів на годину.

Перед тим, як передати авто розвідникам, він провів тест-драйв у важких умовах. Відео міністр оприлюднив у Twitter.

Before the large-scale war, one of my hobbies was participation in off-road trophy-raids, where my team often won. To bring a great victory closer for , I handed over my Zhabka [Froggy] to aid reconnaissance missions of the #UAarmy pic.twitter.com/dzAU3jNkyq