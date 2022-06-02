Резніков передав розвідці свій чемпіонський багі (відео)

Саме ця машина допомогла Резнікову завоювати золото та стати чемпіоном України з їзди бездоріжжям

Транспорт із легкістю долає найскладніші ділянки маршруту зі швидкістю понад 80 кілометрів на годину

Міністр оборони Олексій Резніков передав українським захисникам власний багі. Саме ця машина допомогла йому завоювати золото та стати чемпіоном України з їзди бездоріжжям 2013 року. Транспорт із легкістю долає найскладніші ділянки маршруту зі швидкістю понад 80 кілометрів на годину.

Перед тим, як передати авто розвідникам, він провів тест-драйв у важких умовах. Відео міністр оприлюднив у Twitter.

Before the large-scale war, one of my hobbies was participation in off-road trophy-raids, where my team often won. To bring a great victory closer for , I handed over my Zhabka [Froggy] to aid reconnaissance missions of the #UAarmy pic.twitter.com/dzAU3jNkyq — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 2, 2022

«Я перевірив машину, вона готова до бою! Вона всюди їде та не підведе. Нехай автомобіль служить ЗСУ та сектору безпеки й оборони на славу Україні!» – сказав міністр.

Резніков також зауважив, що на багі можна дістатися таких місць, куди нереально дійти пішки або заїхати іншим транспортом. Тоді ворог не чекатиме, що звідти можуть атакувати. На машину можна встановити протитанкові комплекси з керованими ракетами, автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети. Також на багі зручно евакуювати поранених бійців та привозити боєприпаси.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков разом з очільником МВС Денисом Монастирським відвідали виставку знищеної російської військової техніки на Михайлівській площі у Києві.

Також Олексій Резніков підтримав легалізацію обігу зброї в Україні та закликав українців пройти опитування щодо ставлення громадян до цього питання.

Нагадаємо, що в умовах війни більш ніж вдвічі зросла кількість людей, які підтримують легалізацію вогнепальної зброї в Україні. Третина з тих, хто не хотів мати зброю до війни змінили думку на протилежну, а майже половина з них хоче, щоби зброю мали члени родини.

23 лютого Верховна Рада проголосувала за закон про використання та обіг вогнепальної зброї серед населення.