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    Події в Україні

    Резніков передав розвідці свій чемпіонський багі (відео)

    Саме ця машина допомогла Резнікову завоювати золото та стати чемпіоном України з їзди бездоріжжям - Резніков передав розвідці свій чемпіонський багі (відео)
    Саме ця машина допомогла Резнікову завоювати золото та стати чемпіоном України з їзди бездоріжжям
    фото: скріншот із відео

    Транспорт із легкістю долає найскладніші ділянки маршруту зі швидкістю понад 80 кілометрів на годину

    Міністр оборони Олексій Резніков передав українським захисникам власний багі. Саме ця машина допомогла йому завоювати золото та стати чемпіоном України з їзди бездоріжжям 2013 року. Транспорт із легкістю долає найскладніші ділянки маршруту зі швидкістю понад 80 кілометрів на годину.

    Перед тим, як передати авто розвідникам, він провів тест-драйв у важких умовах. Відео міністр оприлюднив у Twitter.

    «Я перевірив машину, вона готова до бою! Вона всюди їде та не підведе. Нехай автомобіль служить ЗСУ та сектору безпеки й оборони на славу Україні!» – сказав міністр.

    Резніков також зауважив, що на багі можна дістатися таких місць, куди нереально дійти пішки або заїхати іншим транспортом. Тоді ворог не чекатиме, що звідти можуть атакувати. На машину можна встановити протитанкові комплекси з керованими ракетами, автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети. Також на багі зручно евакуювати поранених бійців та привозити боєприпаси.

    Раніше міністр оборони України Олексій Резніков разом з очільником МВС Денисом Монастирським відвідали виставку знищеної російської військової техніки на Михайлівській площі у Києві.

    Також Олексій Резніков підтримав легалізацію обігу зброї в Україні та закликав українців пройти опитування щодо ставлення громадян до цього питання.

    Нагадаємо, що в умовах війни більш ніж вдвічі зросла кількість людей, які підтримують легалізацію вогнепальної зброї в Україні. Третина з тих, хто не хотів мати зброю до війни змінили думку на протилежну, а майже половина з них хоче, щоби зброю мали члени родини.

    23 лютого Верховна Рада проголосувала за закон про використання та обіг вогнепальної зброї серед населення.

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    Теги: розвідка росія МВС окупанти Верховна Рада ЗСУ міністр війна автомобіль Україна боєприпаси Twitter транспорт Олексій Резніков населення окупація золото #stoprussia
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    Резніков передав розвідці свій чемпіонський багі (відео)