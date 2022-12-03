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Резніков у Чорнобаївці сфотографувався на фоні промовистої вивіски

Надія Карбунар
glavcom.ua
Резніков у Чорнобаївці сфотографувався на фоні промовистої вивіски
Перші три літери назви міста росіяни зрозуміють без перекладача
фото: Олексій Резніков/Twitter

Рашисти зруйнували міжнародний аеропорт «Херсон»

Міністр оборони Олексій Резніков відвідав звільнену від окупантів Чорнобаївку. Він сфотографувався на фоні зруйнованого аеропорту «Херсон» та виклав знімки у Twitter.

Резніков у Чорнобаївці сфотографувався на фоні промовистої вивіски фото 1

«Це залишки вивіски міжнародного аеропорту «Херсон» в Чорнобаївці. Перші три літери назви міста росіяни зрозуміють без перекладача – і це єдине, що вони можуть отримати від України. Багато з них, хто удобрює поля навколо, вже в цьому переконались. Нехай щастить!», – підписав фото Резніков.

Нагадаємо, у Херсоні на 3-5 грудня зняли заборону на перетин річки Дніпро у районі Річкового вокзалу. Це роблять для того, аби люди, які перебувають на дачах на лівому березі Дніпра, могли евакуюватися до Херсона. 

Теги: аеропорт Дніпро росіяни Херсон

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