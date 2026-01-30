Енергетичне перемир’я: Зеленський назвав можливі строки

Президент: Україна готова дзеркально утримуватися від ударів

Американська сторона заявляла про домовленість із РФ утримуватися від ударів по об’єктах енергетики України протягом тижня, і в ніч на сьогодні відлік розпочався. Про це заявив президент Володимир Зеленський наприкінці 1437-го дня війни, інформує «Главком».

«У всіх наших областях від ночі на п’ятницю справді не було ударів по об’єктах енергетики. Майже не було. Крім Донецької області, де був один удар по газовій інфраструктурі, удар авіабомб. Також зараз бачимо переорієнтацію Росії на удари по логістиці, по вузлових станціях. Зокрема, був уражений один із вагонів Укрзалізниці, спеціальний вагон-електростанція, – вранці це сталося на Дніпровщині. Важливо, що наші залізничники працюють та забезпечують сполучення в усіх регіонах», – наголосив президент.

Зеленський додав: «Увесь день тривали й звичні атаки дронами, авіабомбами. На Харківщині був удар балістикою по складах американської компанії «Філіп Морріс». Була значна пожежа. Були удари по Нікополю, по Херсону, прикордонних районах Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Наше українське ставлення абсолютно дзеркальне. Американська сторона говорила про утримання від ударів по енергетиці протягом тижня, і в ніч на сьогодні відлік почався. Залежить від партнерів, звісно, – від Сполучених Штатів, – як усе це пройде. Україна готова дзеркально утримуватися від ударів, і сьогодні ми не завдавали ударів по російських енергообʼєктах».

Нагадаємо, учора, 29 січня, президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами у Білому домі заявив, що він особисто звернувся до Путіна з проханням не атакувати України певний час.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація нібито погодилася на прохання президента США Дональда Трампа тимчасово утриматися від ударів по Україні до 1 лютого.

До слова, президент України Володимир Зеленський чітко окреслив позицію держави щодо можливого припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. За словами президента, якщо Росія не битиме по українській енергетиці – генеруючій або будь-якій іншій, – Україна у відповідь не завдаватиме ударів по російських енергооб'єктах.