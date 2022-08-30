РФ готова вдарили по Україні одночасно 24 ракетами з моря
Окупанти тримають напоготові ракети «Калібр»
Загроза ракетного удару з Чорного моря залишається високою. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
«Корабельне угруповання противника в Чорному морі продовжує погрожувати застосуванням 24 високоточних ракет «Калібр», отже ракетна небезпека лишається актуальною», – йдеться в повідомленні.
Командування закликає громадян бути уважними і свідомими, не нехтувати правилами безпеки, ретельно перевіряти інформацію, ставитись до неї критично, а до обмежень в рамках воєнного стану – з розумінням. А також дотримуватись встановленого порядку і алгоритмів дій за сигналами тривог.
Нагадаємо, триває 188-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.
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