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РФ готова вдарили по Україні одночасно 24 ракетами з моря

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ готова вдарили по Україні одночасно 24 ракетами з моря
ЗСУ закликає громадян не нехтувати правилами безпеки
фото ілюстративне

Окупанти тримають напоготові ракети «Калібр» 

Загроза ракетного удару з Чорного моря залишається високою. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Корабельне угруповання противника в Чорному морі продовжує погрожувати застосуванням 24 високоточних ракет «Калібр», отже ракетна небезпека лишається актуальною», – йдеться в повідомленні.

Командування закликає громадян бути уважними і свідомими, не нехтувати правилами безпеки, ретельно перевіряти інформацію, ставитись до неї критично, а до обмежень в рамках воєнного стану – з розумінням. А також дотримуватись встановленого порядку і алгоритмів дій за сигналами тривог.

Нагадаємо, триває 188-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

Теги: Чорне море війна окупанти

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