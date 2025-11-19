РФ масовано атакувала Харків, серед постраждалих є діти: ДСНС розкрила деталі

Після нічного російського удару відомо про 32 постраждалих, з них 2 дитини, виникли пожежі та є руйнування

Вночі 19 листопада російські терористи атакували Харків ударними безпілотниками: виникли пожежі, багато людей отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

За попередніми даними, постраждали 32 людини, серед них 2 дитини. В Основ'янському районі загорілося 10 легкових автомобілів біля багатоповерхівки. Рятувальники ДСНС вивели з будинку 51 особу, з них 3 дітей.

У Слобідському районі горіли гаражі, легкові автомобілі та дах триповерхової будівлі приватного підприємства, пошкоджено торговельний об'єкт.

Повідомлено, що до ліквідації наслідків залучені підрозділи ДСНС, включаючи піротехнічні розрахунки та психологи.

Наслідки удару по Харкову ДСНС Харківщини

Повідомлялося, що у ніч на 19 листопада РФ атакувала Харків безпілотниками. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Терехов написав, що попередньо, одне з влучань у багатоповерхівку у Слобідському районі. На місці вирує пожежа. Крім того, є попередня інформація про влучання біля одного з медичних закладів міста, пошкоджені самої будівлі та автомобілів. Ймовірно, поранено лікаря.

Наразі відомо, що 32 людини постраждали внаслідок масованої ворожої атаки на Харків.

Як відомо, у ніч на 18 листопада Росія вдарила безпілотниками по Дніпру. Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко написав, що через атаку безпілотниками виникли пожежі у Дніпрі та районі.

Крім того, вночі 17 листопада російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія. Про це повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

За інформацією Карабанова, влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Внаслідок ракетного удару загинули три людини. Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них – діти 2011, 2007 та 2010 року народження.