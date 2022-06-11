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    Події в Україні

    Окупанти ставлять залізобетонні блокпости біля Північнокримського каналу

    Рашисти&nbsp;укріплюють блокпости із залізобетонних конструкцій - Окупанти ставлять залізобетонні блокпости біля Північнокримського каналу
    Рашисти укріплюють блокпости із залізобетонних конструкцій

    Загарбники укріплюють другі і треті оборонні рубежі

    На Півдні України російські окупанти вживають заходів з удосконалення фортифікаційного обладнання другого та третього рубежів оборони. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 11 червня.

    Зокрема, росіяни укріплюють блокпости із залізобетонних конструкцій, що розташовані поблизу мостів через Північнокримський канал.

    Противник і далі блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.

    У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

    Як повідомлялося, у Запорізькій та Херсонській областях російські війська окопалися для довгострокової оборони, збудувавши подвійні, а іноді потрійні лінії оборони.

    10 червня на Херсонщини українська розвідувальна група знищила групу рашистських десантників, заволодівши їх зброєю та засобами зв’язку.

    А партизани на Херсонщині «мінусували» полковника РФ.

    Також під Херсоном ліквідовані два російські генерали.

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    Теги: Крим росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти ставлять залізобетонні блокпости біля Північнокримського каналу