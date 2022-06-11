Окупанти ставлять залізобетонні блокпости біля Північнокримського каналу
Загарбники укріплюють другі і треті оборонні рубежі
На Півдні України російські окупанти вживають заходів з удосконалення фортифікаційного обладнання другого та третього рубежів оборони. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 11 червня.
Зокрема, росіяни укріплюють блокпости із залізобетонних конструкцій, що розташовані поблизу мостів через Північнокримський канал.
Противник і далі блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр».
Як повідомлялося, у Запорізькій та Херсонській областях російські війська окопалися для довгострокової оборони, збудувавши подвійні, а іноді потрійні лінії оборони.
10 червня на Херсонщини українська розвідувальна група знищила групу рашистських десантників, заволодівши їх зброєю та засобами зв’язку.
А партизани на Херсонщині «мінусували» полковника РФ.
Також під Херсоном ліквідовані два російські генерали.