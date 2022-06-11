Окупанти ставлять залізобетонні блокпости біля Північнокримського каналу

Загарбники укріплюють другі і треті оборонні рубежі

На Півдні України російські окупанти вживають заходів з удосконалення фортифікаційного обладнання другого та третього рубежів оборони. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 11 червня.

Зокрема, росіяни укріплюють блокпости із залізобетонних конструкцій, що розташовані поблизу мостів через Північнокримський канал.

Противник і далі блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

Як повідомлялося, у Запорізькій та Херсонській областях російські війська окопалися для довгострокової оборони, збудувавши подвійні, а іноді потрійні лінії оборони.

10 червня на Херсонщини українська розвідувальна група знищила групу рашистських десантників, заволодівши їх зброєю та засобами зв’язку.

А партизани на Херсонщині «мінусували» полковника РФ.

Також під Херсоном ліквідовані два російські генерали.

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