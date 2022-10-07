РФ відправила на Донеччину пів тисячі мобілізованих злочинців

Командування окупантів вилучає телефони у мобілізованих вояків

На посилення російської загарбницької армії, що воює на тимчасово окупованій території Донецької області, прибуло підкріплення з 500 відмобілізованих кримінальних злочинців. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 7 жовтня.

Командирами новоприбулих підрозділів призначено офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців.

Командування російських військ видало розпорядження про вилучення мобільних телефонів у всіх мобілізованих, що прибувають.

Нагадаємо, триває 226-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку.

Сотні мобілізованих росіян вийшли з потяга та вчинили бунт у Бєлгородській області. Вони скаржаться на хаос із мобілізацією. Їм видали зброю, однак не оформили відповідних документів та не приписали до жодної з військових частин. Російські військові скаржаться, що вони не розуміють, куди їх везуть. Також вони заявляють про «скотське ставлення» – у пунктах збору мобілізованих вони тиждень прожили у нелюдських умовах, харчувалися тільки тим, що самі ж купили.

Також мобілізовані росіяни з Таманської дивізії, яких призвали 26 вересня, оприлюднили в мережі крик про допомогу і розповіли про нелюдські умови, в які потрапили. Мобілізовані уже тиждень перебувають у потязі. Їх просто возять по РФ, не повідомляючи пункту призначення. Наразі в ешелоні майже всі похворіли, симптоми схожі на коронавірус. Водночас про жодне медобслуговування не йдеться, хоч серед них є люди з хронічними хворобами, адже військкомати в РФ визнають придатними йти на війну всіх без розбору. На відео військовий постійно кашляє і каже: їх планують посадити на карантин… у тому ж таки потязі.