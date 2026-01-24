Головна Країна Події в Україні
Щойно з конвеєра: Росія застосувала проти України ракети 2026 року

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Щойно з конвеєра: Росія застосувала проти України ракети 2026 року
На фото ракета Х-101 2026 року
Експерт проаналізував уламки збитих цілей і пояснив, чому Росія вдається до таких кроків

Росія під час останнього обстрілу України, застосувала широкий спектр ракетного озброєння. Серед уламків знайдені як новітні «експериментальні» зразки, так і ракети, виготовлені буквально кілька днів тому – на початку 2026 року. Як інформує «Главком», про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За словами Власюка, противник застосував широкий спектр засобів ураження, що свідчить не лише про тактичні розрахунки, а й про стан російських ракетних запасів.

Як зазначив Власюк, під час атак були зафіксовані:

  • «Циркони» – великі протикорабельні крилаті ракети, які Росія позиціонує як гіперзвукові. Їх використання по наземних цілях залишається нетиповим.
  • Х-101 – крилаті ракети повітряного базування стандартного типу. Цього разу застосовано ракети виробництва 2026 року, що може свідчити про залучення найновіших партій.
  • Х-32 – модернізовані крилаті ракети на базі Х-22. За словами уповноваженого, це перший зафіксований випадок їх застосування по Києву.
  • РМ-48У – балістичні ракети, запущені з комплексів С-400. Вони створені на базі навчальних ракет-мішеней, що може вказувати на дефіцит спеціалізованих ударних боєприпасів.

«Кожен випадок застосування певного типу ракет це не просто рандомний вибір, а має свої пояснення. Частково – не від хорошого життя. Це добре. На фото Х-101 2026 року, вже завтра будемо знати основні компоненти», – додав Власюк.

Нагадаємо, у ніч на 24 січня 2026 року Україна пережила масштабну комбіновану атаку: ворог випустив понад 370 ударних дронів та 21 ракету різних типів. Президент Володимир Зеленський повідомив про важкі наслідки в кількох регіонах та наголосив, що захист українського неба – це питання виживання людей у розпал зими. 

Також нічна атака 24 січня спричинила чергову хвилю кризової ситуації в комунальній сфері столиці. Через пошкодження критичної інфраструктури місто знову зіткнулося з масштабними перебоями у постачанні тепла та води. Внаслідок масованої атаки майже 6 000 житлових будинків столиці залишилися без опалення. За словами мера Віталія Кличка, більшість із цих об'єктів – це будинки, які комунальники вже двічі намагалися стабільно підключити до мережі після попередніх обстрілів 9-го та 20-го січня.

