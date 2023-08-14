Норвегія поставить Україні системи для боротьби з ворожими дронами

Поставка складається з декількох систем Cortex Typhon

Норвегія поставить Україні системи для захисту від безпілотників, яка складається з кількох систем Cortex Typhon. Про це повідомляє пресслужба компанії Kongsberg Defence&Aerospace.

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Компанія підписала контракт з Міжнародним фондом України (IFU), очолюваним Великою Британією, на поставку в Україну безпілотних авіаційних систем.

«Поставка складається з декількох систем Cortex Typhon, призначених для протидії широкому спектру повітряних загроз шляхом нанесення фізичної шкоди або виведення загрози з ладу в інший спосіб», - ідеться в повідомленні.

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Вартість контракту становить 56 млн фунтів стерлінгів, або близько 750 млн норвезьких крон.

«Ця поставка значно посилить українські можливості по боротьбі з безпілотниками і допоможе захистити населення та інфраструктуру України», – заявив Ейрік Лі, генеральний директор Kongsberg Defence & Aerospace.

Нагадаємо, Росія внесла Норвегію до списку недружніх держав.