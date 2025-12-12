Головна Країна Події в Україні
РФ завдала близько 18 ударів по державній шахті

Ірина Тетеріна
Ірина Тетеріна
Масована атака РФ на державну шахту
Оперативні служби ліквідували загоряння

У ніч проти 12 грудня Росія понад шість годин поспіль обстрілювала дронами одну з державних вугледобувних шахт. Про це повідомив заступник міністра енергетики Роман Андарак.

Унаслідок близько 18 влучань виникла пожежа, двоє працівників дістали поранення. Оперативні служби ліквідували загоряння.

«Уряд ухвалює рішення для оптимізації енергоспоживання, щоб вивільнити додаткові обсяги електроенергії. Також тривають консультації з прифронтовими регіонами щодо забезпечення критичної інфраструктури резервними джерелами живлення», – додав міністр енергетики.

12 грудня в усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження також діють для промислових споживачів.

Нагадаємо, що у ніч проти 12 грудня російські війська знову атакували Одесу та область ударними безпілотними літальними апаратами, спричинивши пошкодження та пожежі на об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури.

У ніч на 12 грудня російський безпілотник атакував Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок удару загинув 71-річний чоловік, ще четверо людей отримали поранення, у тому числі одна жінка з важкими опіками. Горіли п’ять приватних будинків, один з яких повністю зруйновано. Пожежу загасили, ситуація контрольована.

