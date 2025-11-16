ISW: РФ використовує туманну погоду для атак, щоб вивести з гри українські дрони

Окупанти, які під час туману намагалися на мотоциклах заїхати у Покровськ

Протягом війни Україна базувала свою оборону переважно на безпілотниках, але наразі РФ використовує це на свою користь, бо в умовах негоди дрони не можуть ефективно функціонувати

Російські війська почали активно використовувати погані погодні умови, такі як туман і дощ, для проведення атак по всій лінії фронту, зокрема на Покровському, Великомихайлівському та Гуляйпільському напрямках. Про це йдеться в аналітичному матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Аналітики зазначають, що нещодавній механізований штурм ротного розміру в районі Новопавлівки демонструє спробу Росії використати ключову слабкість української оборони: нездатність українських безпілотників ефективно функціонувати в умовах негоди.

ISW пояснює, що протягом війни Україна базувала свою оборону переважно на безпілотниках, зокрема, тактичних ударних дронах та баражуючих боєприпасах. Цей підхід був вимушеним і дозволяв компенсувати нестачу живої сили та техніки, одночасно захищаючи понад 1200 км лінії фронту.

Зараз розріджені оборонні позиції ЗСУ сприяють спробам російського проникнення. При цьому, коли негода порушує операції дронів, нестача артилерії та інших традиційних систем обмежує можливості українських військ ефективно діяти.

Аналітики ISW наголошують, що західні поставки традиційних систем, таких як артилерія, є ключовими для створення Україною багатошарової оборонної системи, яка не залежатиме від одного типу озброєння.

Нагадаємо, ситуація в районі Покровська-Мирнограда залишається складною, оскільки українські війська борються за утримання флангів кишені, а російські війська продовжують наступати в цьому районі.

Як повідомлялося, Російська Федерація зосередила понад 100 тис. окупантів біля Покровська, перетворивши місто на головну ціль своєї зимової кампанії. Аналітики наголошують, що навіть у разі захоплення міста це не стане стратегічним переломом у війні.

Зокрема, Олександр Сирський повідомив, що Російська Федерація зосередила в районі Покровська велику кількість особового складу. Вони проводять масштабну наступальну операцію з метою прориву української оборони та окупації Донецької області.