Польща попередила про активізацію військової авіації біля кордонів з Росією та Білоруссю

Навігаційне попередження буде діяти з 5 лютого до 5 травня 2024 року

У Польщі видали навігаційне попередження про можливість «незапланованої військової діяльності» для користувачів повітряного простору

Оперативне командування Збройних Сил Польщі попередило про можливу активізацію військової авіації на сході країни, поблизу кордонів з Росією, Білоруссю та Україною. Про це повідомляє оперативне командування видів Збройних сил Польщі.

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Польське агентство аеронавігаційних послуг видало навігаційне попередження (NOTAM), яке буде діяти з 5 лютого до 5 травня 2024 року.

Агентство аеронавігаційного обслуговування Польщі 2 лютого попередило цивільних користувачів повітряного простору про «можливу активізацію військової авіації у східному напрямку у відповідь на загрозливу ситуацію на східному кордоні».

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NOTAM видали, щоб попередити цивільних користувачів повітряного простору про можливу підвищену активність військових літаків у східній частині повітряного простору Польщі у відповідь на «загрозливу ситуацію на східному кордоні».

«Навігаційні попередження – незапланована військова діяльність, пов'язана із забезпеченням національної безпеки – є рутинним повідомленням у випадках, коли необхідно забезпечити безпеку руху в польському повітряному просторі», – пояснили в оперативному командуванні.

Нагадаємо, глава Бюро нацбезпеки Польщі припустив, коли Росія нападе на НАТО. Також командувач багатонаціональним корпусом НАТО «Північний Схід» генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Сандрарт заявив про загрозу регіону Балтії з боку Росії