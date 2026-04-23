Атака на Дніпро: семеро поранених, серед них – діти

Іванна Гончар
Ворожий удар припав по багатоповерховому житловому будинку
фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 23 квітня російські терористи атакували Дніпро ударними дронами

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Дніпро зросла до семи людей, серед них – двоє дітей. За даними Дніпропетровської ОВА, поранення дістали дівчата віком 9 та 14 років. Їх госпіталізували. Про це пише «Главком».

Також у лікарнях перебувають троє дорослих. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще кілька постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Раніше повідомлялося про влучання в багатоповерхівку, внаслідок чого загорілися кілька квартир. Окрім цього, у місті спалахнули автомобілі та пошкоджено магазин.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
 
 Як повідомлялось, у ніч на 23 квітня російські терористи атакували Дніпро ударними дронами. У місті лунали численні вибухи. Повідомлялось про влучання. Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив наслідки обстрілу.

