«Нова пошта» закриває відділення на Запоріжжі через безпекові умови

За словами пресслужби, незабаром відділення буде відкрито в одному із сусідніх населених пунктів

Відділення «Нової пошти» у Комишувасі Запорізької області закривається. Причиною цьому є безпекова ситуація, яка більше не дозволяє працювати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Майже два роки це відділення було опорою та важливим логістичним пунктом у прифронтовій громаді. Щодня сюди приходили близько 100 людей, щоб отримати ліки, продукти, гуманітарну допомогу. Лише за березень через нього пройшло 10 тис. посилок», – йдеться в повідомленні.

Як зазначила компанія, рішення про закриття відділення «до останнього відтягували». «Але безпекова ситуація більше не дозволяє працювати: постійні обстріли, FPV-дрони та близькість до лінії фронту – це щоденний ризик для команди і клієнтів», – вказано в заяві.

Зазначається, що відділення в Комишувасі відкрили партнери «Нової пошти» – батько та син – Микола та Кіріл Грабки. У ньому працював сам Кіріл (24 роки) та семеро співробітників: керівник відділення Олександр (24), оператори Василь (33), Вадим (19) і Світлана (38), вантажник Денис (27) і Олександр (38), водій Юрій (45).

«Всі вони мешканці прифронтового Запоріжжя: з самої Комишувахи та зі зруйнованих росіянами селищ поблизу. Попри це, партнери Микола та Кіріл Грабки залишаються з «Новою поштою» й уже готуються до відкриття в одному із сусідніх населених пунктів разом з тією ж командою із сімох новопоштовців», – додає пресслужба.

Раніше повідомлялося, унаслідок влучання російського ударного дрона «Герань-2» знищено відділення «Нової пошти» у Новомиколаївці Запорізької області.