Різдво на Донбасі: окупанти відкривали вогонь

7 січня зафіксовано обстріл у бік позицій ООС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Про це 7 січня у вечірньому зведенні повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так, поблизу Катеринівки російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Нагадаємо, напередодні окупанти на Донбасі двічі відкривали вогонь.

Як відомо, Україні потрібна нова західна зброя, щоб протистояти вторгненню Росії – Bloomberg.

Також НАТО скликає екстрене засідання через російську загрозу.

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