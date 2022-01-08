Різдво на Донбасі: окупанти відкривали вогонь
7 січня зафіксовано обстріл у бік позицій ООС
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Про це 7 січня у вечірньому зведенні повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.
Так, поблизу Катеринівки російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Нагадаємо, напередодні окупанти на Донбасі двічі відкривали вогонь.
Як відомо, Україні потрібна нова західна зброя, щоб протистояти вторгненню Росії – Bloomberg.
Також НАТО скликає екстрене засідання через російську загрозу.