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    Різдво на Донбасі: окупанти відкривали вогонь

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    Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості про &laquo;тишу&raquo; - Різдво на Донбасі: окупанти відкривали вогонь
    Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості про «тишу»
    фото: depo

    7 січня зафіксовано обстріл у бік позицій ООС

    Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Про це 7 січня у вечірньому зведенні повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

    Так, поблизу Катеринівки російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

    Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

    Нагадаємо, напередодні окупанти на Донбасі двічі відкривали вогонь.

    Як відомо, Україні потрібна нова західна зброя, щоб протистояти вторгненню Росії – Bloomberg.

    Також НАТО скликає екстрене засідання через російську загрозу.

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    Теги: окупанти Донбас обстріл озброєння
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    Різдво на Донбасі: окупанти відкривали вогонь