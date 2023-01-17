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Рятувальники повідомили, чи є шанси на те, що під завалами у Дніпрі є живі люди

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рятувальники повідомили, чи є шанси на те, що під завалами у Дніпрі є живі люди
ДСНС працюємо, щоб знайти всіх, хто опинився під завалами
фото: ДСНС

Рятувальна операція у Дніпрі триває понад 63 години

Шанси на те, що під завалами будинку у Дніпрі на місці влучання ракети досі залишаються живі люди, є мінімальними. Про це заявив речник ДСНС України Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону.

«Зараз надія на те, що там є хтось живий, – є; ми завжди сподіваємося. Але шанси – мінімальні, будемо реалістами. І все ж таки ми далі працюємо, щоб знайти всіх», – уточнив Хорунжий.

Пресофіцер ДСНС зазначив, що у рятувальників є певні алгоритми щодо ліквідації подібних надзвичайних ситуацій – наслідків ракетних обстрілів, і співробітники рятувальної служби, відповідно, діють саме за ними.  «Працюємо, зокрема, і з комунальними службами. І дійсно там є і хвилини тиші, і завдяки ним люди були врятовані. Серед іншого, розбираємо конструктивні елементи, які нависають, щоб не було небезпеки як для людей, так і для особового складу», – поінформував він.

Відповідаючи на питання, що робити людям, якщо таке сталося, представник рятувальної служби заявив, що якщо є сигнал повітряної тривоги, то людям потрібно ховатися в укриття.  «Друге – якщо людина все ж таки опинилася під завалом, то перше, що вона має зробити – голосно про себе повідомити, щоб рятувальники разом з комунальними службами і з усіма іншими необхідними службами – почули цю людину і визначили місце її перебування. Це основна порада – якщо не можете кричати, то потрібно постукати по чомусь», – сказав речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС уточнили, що людина може вивільнитися, якщо є така можливість, але при цьому потрібно враховувати ситуацію, щоб не зачепити ті конструкції, на яких все тримається. «Ті люди, які (перебувають на - ред.) балконах – то їм теж потрібно взяти якусь яскраву ганчірку і кричати про допомогу», – радить Хорунжий.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 17 січня, з-під завалів зруйнованого житлового будинку у Дніпрі рятувальники дістали тіло загиблої дитини.

Теги: вибух війна Дніпро рятувальники укриття

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