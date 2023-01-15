Рятувальники повідомили подробиці ракетної атаки на Івано-Франківщину
Вогнеборці на місці події врятували двох людей
Російські терористи 14 січня влучили ракетою в об’єкт енергетичної інфраструктури в Івано-Франківській області, в результаті чого виникла пожежа на 200 м. кв. Про це інформує ДСНС України.
На місці пожежі було створено штаб пожежогасіння ДСНС із залученням представників об‘єкту, та 4 оперативні дільниці.
Також вогнеборці на місці події врятували двох людей. Постраждалих на пожежі немає.
До ліквідації пожежі було залучено 28 одиниць техніки та 87 фахівців особового складу від ГУ ДСНС в області.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги 14 січня ворог завдав ракетних ударів по енергетичному об'єкту в Івано-Франківській області.
Тривога в Україні 14 січня тривала понад дві години: ворог тероризував ракетами мирних українців.
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