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Рятувальники повідомили подробиці ракетної атаки на Івано-Франківщину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Рятувальники повідомили подробиці ракетної атаки на Івано-Франківщину
До ліквідації пожежі було залучено 28 одиниць техніки
фото: ДСНС України/Telegram

Вогнеборці на місці події врятували двох людей

Російські терористи 14 січня влучили ракетою в об’єкт енергетичної інфраструктури в Івано-Франківській області, в результаті чого виникла пожежа на 200 м. кв. Про це інформує ДСНС України.

На місці пожежі було створено штаб пожежогасіння ДСНС із залученням представників об‘єкту, та 4 оперативні дільниці.

Рятувальники повідомили подробиці ракетної атаки на Івано-Франківщину фото 1

Також вогнеборці на місці події врятували двох людей. Постраждалих на пожежі немає.

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До ліквідації пожежі було залучено 28 одиниць техніки та 87 фахівців особового складу від ГУ ДСНС в області.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги 14 січня ворог завдав ракетних ударів по енергетичному об'єкту в Івано-Франківській області.

Тривога в Україні 14 січня тривала понад дві години: ворог тероризував ракетами мирних українців. 

Теги: пожежа

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