Як діяти рідним зниклих безвісти та полонених: омбудсман презентував покрокову «Дорожню карту»

Родини українських військових, які потрапили в полон, зникли безвісти або загинули, отримали чіткий алгоритм дій у складних життєвих ситуаціях

Офіс омбудсмана України розробив «Дорожню карту» – детальний практичний інструмент для осіб, позбавлених волі внаслідок російської агресії, зниклих безвісти за особливих обставин та їхніх сімей, інформує «Главком».

Документ містить чіткий алгоритм дій, який допомагає громадянам розібратися у своїх правах та отримати необхідну державну підтримку.

Що передбачає «Дорожня карта»

Матеріали систематизують інформацію про ключові гарантії, на які можуть розраховувати постраждалі та їхні родичі:

Державна грошова допомога: порядок виплат звільненим з полону та родинам тих, хто досі перебуває в неволі.

Соціальний захист: роз'яснення щодо трудових прав, збереження робочого місця та можливостей навчання.

Фінансові зобов'язання: право на відстрочення кредитних платежів та інших фінансових навантажень.

Охорона здоров'я: доступ до безкоштовної медичної та психологічної реабілітації.

Практичні алгоритми

Окрім прав, «Дорожня карта» містить покрокові інструкції щодо взаємодії з державними органами:

Пошук та ідентифікація: як подати заяву про розшук та отримати витяг з Реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Юридична підтримка: порядок отримання матеріалів службових перевірок та подання клопотань до слідчих органів.

Якщо ваші права порушені, ви можете звернутися за допомогою безпосередньо до Офісу Омбудсмана за телефоном гарячої лінії: 0 800 50 17 20.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України створило посаду посла з особливих доручень з питань військовополонених, цивільних, позбавлених свободи, та безвісти зниклих. На цю посаду призначено Дмитра Пономаренка, який раніше був послом України в Південній Кореї та за сумісництвом у Монголії. У МЗС пояснили, що новий посол координуватиме роботу щодо захисту українців.

До слова, родичі зниклих безвісти під час війни з Росією мають законне право на відстрочку від мобілізації, і нині системних проблем із її оформленням немає. Про це розповіла координаторка груп родин полонених і зниклих безвісти.