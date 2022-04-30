  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    В Ізраїлі знову стався теракт

    Бойовики застрелили охоронця<br /><br /> - В Ізраїлі знову стався теракт

    Бойовики застрелили охоронця

    фото: twitter.com/OrHeller

    Терористичне угруповання Хамас похвалило стрілянину

    В Ізраїлі в результаті теракту біля в'їзду в поселення Аріель на Західному березі в п'ятницю, 29 квітня, ввечері був застрелений ізраїльський охоронець. Про це повідомляє Times of Israel.

    На кадрах камери відеоспостереження з місця події видно, як синій автомобіль Suzuki під'їжджає до посту охорони, де чоловік на пасажирському сидінні відкрив вогонь. Потім стрілець і водій вийшли з машини і продовжили стріляти по посту охорони.

    Медики констатували смерть чоловіка на місці події.

    «Коли ми прибули на місце події, ми побачили чоловіка років двадцяти без свідомості з вогнепальними пораненнями, він не дихав і у нього не було пульсу», – сказав медик Томер Файн.

    Аріель та інші поселення в цьому районі видали наказ про блокування через побоювання, що бойовики можуть знову атакувати.

    Правоохоронці Ізраїлю почали блокувати дороги, оскільки поліція і військові ведуть масове полювання на бойовиків. Місцеві силовики заявили, що не знають, куди попрямував автомобіль після нападу.

    Терористичне угруповання Хамас похвалило стрілянину, заявивши, що це була «героїчна операція» і «природна відповідь на злочини окупантів і їх поселенців». При цьому Хамас не стверджує, що його члени вчинили напад.

    Нова атака сталася на тлі різкого зростання напруженості між Ізраїлем і палестинцями в останні тижні на тлі неодноразових терористичних атак в ізраїльських містах, в результаті яких загинули 14 осіб.

    Нагадаємо, 7 квітня у центрі Тель-Авіва стався теракт: є загиблі і поранені (відео).

    Раніше 30 березня внаслідок теракту в Ізраїлі загинули двоє українців – МЗС.

    Теги: росія окупанти дороги війна наказ смерть машини водій військові напад автомобіль Україна Twitter поліція чоловік ХАМАС окупація Suzuki #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Ізраїлі знову стався теракт