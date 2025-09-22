Рош га-Шана в Умані: комунальні служби шість разів на добу вивозять сміття після хасидів

В Умані під час паломництва сміття вивозять шість разів на добу для підтримання вулиць в чистоті

В Умані під час паломництва хасидів комунальні служби вивозять сміття шість разів на добу. За словами першого заступника міського голови Олега Ганіча, це дозволяє підтримувати чистоту на вулицях, попри велику кількість прочан. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Новини.Live.

За словами Олега Ганіча, місто не відчуває надмірного навантаження на інфраструктуру, оскільки її підготували заздалегідь. Він зазначив, що кошти на прибирання міста в такій кількості надходять з туристичного збору, який оплачують паломники-хасиди під час святкування єврейського Нового року Рош га-Шана.

Як зазначає Олег Ганіч, у 2022 році на вулиці Туристів проклали новий водогін, що дозволило вирішити проблеми з водопостачанням у цьому районі.

«У 2022 році на вулиці Туристів зробили новий водогін, що дало можливість збільшити кількість води, адже раніше в цьому районі були проблеми з водопостачанням. Інфраструктура працює, ми не відчуваємо надмірного навантаження, бо це вже напрацьовано роками», – розповів Ганіч.

Заступник міського голови підкреслив, що ефективна робота комунальних служб та підготовлена інфраструктура є результатом багаторічної практики.

До слова, в Умані 22 вересня відбулася масова молитва Тікун а-Клалі, у якій взяли участь понад 10 тисяч хасидів. Молитва пройшла напередодні юдейського Нового року Рош га-Шана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Об’єднану єврейську общину України.

Зазначається, що під час заходу також відбулася молитва за мир в Україні. Тікун а-Клалі, що перекладається як «всеосяжне виправлення», є масовою молитвою, під час якої зачитується зібрання з десяти псалмів царя Давида. Читання цих псалмів служить покаянням за гріхи.

Як відомо, єврейський Новий рік, або Рош га-Шана – найважливіша подія, якою іудеї відзначають не просто зміну календарних дат, а день початку людської історії, тобто події, що описуються у Священному Писанні як день створення перших людей – Адама і Єви.

У 2025 році свято припадає на 22-24 вересня. Фіксованої дати цього єврейського Нового року немає, але зазвичай воно припадає на вересень-жовтень, в перший день місяця тишрей за місячним іудейським календарем.

Рош га-Шана відзначається на честь створення світу. Свято символізує завершення року, що минає і початок нового року. Згідно з єврейським літочисленням, свято ознаменує настання 5785 року з моменту створення світу.

Нагадаємо, влада Умані посилила заходи безпеки на час святкування Рош га-Шана. Для забезпечення безпеки навколо кварталу паломництва вже встановлюють блокпости та відеокамери. Як повідомила піар-директорка Міжнародного доброчинного фонду імені рабі Нахмана Анастасія Баришнікова, це допоможе контролювати в'їзд у місця масового скупчення людей. Паломники добираються до Умані через сусідні країни, найчастіше – через Польщу. Далі вони пересідають на автобуси та інший транспорт.

До слова, Україна та Ізраїль розробили спеціальний план безпеки для хасидів, які прибудуть в Умань на святкування Рош га-Шана.