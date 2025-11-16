Головна Країна Події в Україні
Помер захисник «Азовсталі», який повернувся з російського полону

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Помер захисник «Азовсталі», який повернувся з російського полону
Олександр Савов повернувся з полону з туберкульозом, а також шкірними захворюваннями та лімфостазом ніг
Пішов із життя колишній військовополонений, морський піхотинець Олександр Савов

Помер морський піхотинець Олександр Савов, який вісім місяців тому повернувся з полону. Як інформує «Главком», про це повідомила Юлія Павлюк – представниця координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За інформацією tsn.ua, Олександр Савов, боєць 36-ї бригади морської піхоти, був одним із захисників, які навесні 2022 року вийшли з «Азовсталі» і пробули у російському полоні майже три роки.

Захисник повернувся додому під час одного з обмінів у березні цього року. У той момент його донька Анастасія Савова, яка була співзасновницею Асоціації морських піхотинців, зустрічала його з прапором.

Кадри їхньої зустрічі облетіли ЗМІ. Тоді Олександр Савов зізнався, що боїться обійняти доньку через низку важких захворювань, якими його заразили в російських тюрмах.

Пізніше стало відомо, що чоловіка росіяни повернули з туберкульозом, а також шкірними захворюваннями та лімфостазом ніг. В одному з інтерв’ю він розповідав, що медичне «лікування» у полоні, включно з численними флюорограмами, більше нагадувало експерименти.

Олександр Савов пережив жорстокі «прийомки» з побиттями та електрошокерами після виходу з «Азовсталі». Він увійшов у історію як один із бійців, яким вдалося прорватися на завод «Азовсталь» з пораненими попри блокпости російських окупантів.

«Полон вбиває, навіть коли ти повернувся», – написала Юлія Павлюк.

Попри відсутність інформації про точну причину смерті Олександра Савова, вона вкотре привертає увагу до критичного стану здоров’я військових, які повертаються з російських катівень.

Українські захисники повертаються з діагнозами, які є ознакою нелюдського поводження. І раніше Юлія Павлюк заявляла, що гангрена, короста, туберкульоз та інші важкі хвороби – це реалії, з якими стикаються звільнені бійці.

Наразі українські військові медики продовжують боротися за життя та здоров’я колишніх полонених, які часто потребують тривалої та складної реабілітації.

Нагадаємо, військовослужбовець 53 окремої механізованої бригади Валерій Зеленський, який три роки перебував у російському полоні, повернувся до України 25 травня 2025 року. Але вже 16 червня серце 57-річного чоловіка зупинилося від пережитих тортур.

Як відомо, протягом 23, 24 та 25 травня Україна провела масштабний обмін полоненими «1000 на 1000». 

Країні вдалося повернути з полону військовослужбовців із 46 частин, яких раніше жодного разу не було в списках на обмін.

Теги: полон Україна Азовсталь обмін

