Російська ракета ППО влучила в житлову багатоповерхівку у Краснодарському краї

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Російська ракета ППО влучила в житлову багатоповерхівку у Краснодарському краї
Росіяни у мережі пишуть, що «хохол вже у них вдома»
фото: соціальні мережі

Багатоповерхівка зазнала суттєвих пошкоджень

У ніч на 21 січня у місті Афіпський, що в Краснодарському краї РФ, зафіксовано масштабну пожежу в житловому будинку після серії вибухів. Інцидент стався на тлі заяв місцевих медіа про атаку безпілотників та роботу російських систем протиповітряної оборони. Про це пише «Главком».

За свідченнями очевидців, внаслідок вибуху суттєвих пошкоджень зазнала багатоповерхівка, а також знищено або пошкоджено близько десяти автомобілів, що стояли поруч. На місці події працюють екстрені служби.

Цікаво, що на відеозаписах, які показують атаку, зафіксовано момент запуску ракети російської ППО. На кадрах чітко видно траєкторію польоту снаряда, який замість перехоплення цілі влучив безпосередньо в житловий масив.

Як відомо, у ніч на 10 січня два регіони РФ опинилися під атакою безпілотників. У Волгоградській області зафіксовано займання на НПЗ, а в Краснодарі обмежували роботу аеропорту. 

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив про відбиття атаки дронів. За його словами, в Октябрському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа на нафтобазі. На місці працюють оперативні служби. Для мешканців навколишніх будинків підготували пункт тимчасового розміщення в місцевій школі, хоча, за попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 4 грудня в Орловській області та Ставропольському краю у Росії прогриміли потужні вибухи на тлі повідомлень про атаку БпЛА. Є інформація про ймовірне ураження великого хімічного підприємства «Азот» у Невинномиську. 

Мешканці міста Орел в Орловській області РФ повідомили про щонайменше 10 вибухів. Ймовірно, влучання сталося неподалік від місцевої ТЕЦ. Паралельно з цим про атаку дронів повідомили жителі Невинномиська в Ставропольському краї. Очевидці нарахували щонайменше шість вибухів.

Повідомлялося, що у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи чули у Туапсе, Лазаревському, біля морського порту Темрюк. 

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили «Причал 1 нафтового терміналу Туапсе», він же він же «Глибоководний причал Роснафти». Пишуть, що влучання прийшлось по центральній вантажній естакаді, який є основним вузлом перевалки нафти і темних нафтопродуктів між береговими ємностями терміналу та танкерами.

Також БпЛА атакували морський порт Темрюк в Краснодарському краї. Як відомо, потужність терміналу перевалки нафтопродуктів більше 2 млн тонн на рік.

Новини

Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
19 сiчня, 05:59

